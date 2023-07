Autorin aus Eschau stößt auf uneheliche Nachkommen des »reitenden Doktors«

Ei­ne Fa­mi­li­en­ge­schich­te, die span­nen­der ist als je­de Sto­ry von Ro­sa­mun­de Pil­cher - das gibt es laut der aus Eschau stam­men­den Au­to­rin Ga­bri­el­le Jes­ber­ger wir­k­lich. Sie hat so et­was selbst mi­t­er­lebt. Denn vor Kur­zem gab es in Wert­heim ei­ne Fa­mi­li­en­zu­sam­men­füh­rung der be­son­de­ren Art. Sie kam zu­stan­de zwi­schen ehe­li­chen und un­e­he­li­chen Nach­kom­men von Ri­chard Wehs­arg (1862-1946), der lan­ge Zeit im Eschau­er Orts­teil Som­merau leb­te. Wehs­arg ist in un­se­rer Re­gi­on auch als »rei­ten­der Dok­tor aus dem Spess­art« be­kannt.