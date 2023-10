Automatensprengung in Hausen schädigt auch Vereine

Standort abseits der Autobahn ist kein üblicher Tatort

Bunte Kostüme hängen aus dem Fenster. Unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen einen Geldautomaten in Hausen gesprengt. Fotos: Ralf Hettler

Simon und sein Sohn machen sich auf die Suche, vergeblich. Als Alfred Simon einige Minuten später erneut aus dem Fenster blickt, stehen Polizisten vor dem Gebäude schräg gegenüber: Unbekannte Täter haben den Geldautomaten der Raiffeisen-Volksbank gesprengt und sind geflohen.

Nun sieht Simon auch den Schaden, den die Explosion angerichtet hat: Zwei der drei großen Fensterscheiben sind geborsten, Scherben liegen auf dem Gehweg. Die Wucht der Explosion hat bunte Kostüme der im Gebäude ansässigen Vereine durch ein Loch in der Scheibe hinausgedrückt. Rasch fahnden mehrere Streifen nach den Flüchtigen. Wie sie entkamen, ob zu Fuß oder einem Auto, ist unklar, erklärt Nadine Leber vom Polizeipräsidium Unterfranken auf Nachfrage. Auch wie hoch die Beute war, lässt sich noch nicht sagen.

Fahndung per Hubschrauber

Gegen 3.30 Uhr kreist ein Polizeihubschrauber auf der Suche nach den flüchtigen Tätern über der Gemeinde. Weitere Beamte riegeln den Bereich um das Gebäude ab, leiten den Verkehr auf der Durchgangsstraße um. Experten des bayerischen Landeskriminalamts rücken an, stellen fest, dass die Täter offenbar Gas in den Automaten eingeleitet hatten, um ihn zur Explosion zu bringen. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall führt nun die Aschaffenburger Kriminalpolizei. Diese hofft auf Zeugen, die am frühen Dienstagmorgen rund um das Gebäude in der Hauptstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben.

Geldautomat in Hausen gesprengt

Nach einer Sprengung in Laudenbach am 18. Oktober ist es das zweite Mal innerhalb kurzer Zeit, dass Täter im Kreis Miltenberg aktiv sind. In Laudenbach kam allerdings Festsprengstoff zum Einsatz - in den vergangenen Jahren das bevorzugte Mittel der Täter, zeigt das Lagebild des BKA, also des Bundeskriminalamts (siehe Hintergrund). Setzen die Täter Festsprengstoff ein, liegen die Ermittlungen beim LKA.

Täter reisen häufig ein

Nach Erkenntnissen des BKA reisen Täter häufig aus dem Ausland ein. Von 128 Tatverdächtigen, die die Polizei 2022 erwischte, hatten 75 ihren Lebensmittelpunkt in den Niederlanden. Ihre Ziele Kundschaften die Täter danach aus, wie gut die Geldautomaten zugänglich sind und nach dem Fluchtweg, erklärt Polizeisprecher Maximilian Basser auf Nachfrage. Häufig schlagen die Täter in der Nähe von Bundesstraßen oder Autobahnen zu. »Manchmal aber auch in kleinen Orten wie Hausen«, so Basser. Die A 3 ist etwa 20 Kilometer entfernt.

Hausens Bürgermeister Michael Bein ist froh, dass bei der Explosion niemand zu Schaden kam. Ein Vorfall wie dieser bringe für eine kleine Kommune wie Hausen aber auch viele Probleme mit sich. Der Geldautomat in dem Gebäude der Gemeinde war der einzige in Hausen, es gibt hier keine Bank. Bein hofft, »auf die richtigen Entscheidungen der Bankverantwortlichen und auf den Erhalt eines Geldautomaten für die Dorfgemeinschaft«, teilt er auf Anfrage mit.

Der Erhalt des Gebäudes ist auch für zwei örtliche Vereine wichtig: Der Musikverein Harmonie und der Carnevalverein HCV haben dort ihre Probe- und Vereinsräume.

Am Dienstagabend sollten eigentlich Kinder durch das ehemalige Raiba-Gebäude geistern: Der HCV hatte zur Halloween-Rallye durch die Gemeinde mit anschließender Party geladen. Diese sollte sowohl im Gebäude als auch drumherum steigen. Am Montagabend hatten die Vereinsverantwortlichen laut der Vorsitzenden Pia Bennewiz die Räume dafür dekoriert. Wenige Stunden später kam es zur Explosion.

Keine Party im Vereinsheim

Da die Kriminalpolizei am Dienstagvormittag noch Spuren sicherte, konnten sich die Vereinsverantwortlichen zunächst kein Bild von der Lage machen. Klar war aber: Im Inneren wird es keine Gruselparty geben, die Feier wurde komplett nach draußen verlegt.

Es ist ein weiterer Rückschlag für den Verein, dessen Lager beim letzten Starkregen unter Wasser gesetzt wurde. Es entstanden erhebliche Schäden an Materialien und Gardekostümen. Durch Aktionen und Spenden will der Verein wieder zu Geld kommen.

Nicht nur die Party kann nicht in dem dafür vorgesehenen Raum steigen, auch die Proben des Musikvereins müssen vorerst an einem anderen Ort stattfinden. Das erklärt dessen Vorsitzende Rita Kempf auf Nachfrage. Nachdem die Spurensicherer ihre Arbeit beendet hatten, habe sie sich ein Bild von dem Schaden gemacht. Die Täter seien wohl über den Raum, in dem Noten und Instrumente gelagert seien, ins Gebäude gelangt, so Kempf. Auf den ersten Blick sei dort nichts beschädigt, »wir sind gut davongekommen«. Sie habe auch mit dem Bürgermeister gesprochen, für die Proben werde man eine kurzfristige Lösung finden, habe dieser gesagt.

Hinweise an die Kriminalpolizei:Tel. 06021 857-2230

Eine Übersicht über gesprengte Geldautomaten in Deutschland und der Region

Mehr zum Thema in unserem Dossier Geldautomatensprenger

D.irk Ceelen, Katrin Filthaus, Hans Schreck

Hintergrund: Trend zu Festsprengstoff Im vergangenen Jahr wurden Geldautomaten weit überwiegend mithilfe fester Explosivstoffe gesprengt (2021: 250: 2022 399 Fälle, +59,6 Prozent). Damit setzte sich laut Bundeskriminalamt (BKA) der in den Vorjahren registrierte Trend zu Festsprengstoffen fort. Noch im Jahr 2019 verzeichnete das Lagebild des BKA Gasgemische als »gängigen« Sprengstoff für die Automaten. Die Festsprengstoffe, teils gewerbliche Sprengstoffe oder selbstgebastelte Sprengsätze aus Pyrotechnik, verursachen laut BKA erheblichere Schäden, als die Attacken mit Gas. Sie sind zudem eine größere Gefahr für Menschen in der Umgebung der Automaten. Das zeigte sich im April 2023 sehr deutlich, als ein freistehender Geldautomat in der Schulgasse des Großostheimer Ortsteils Pflaumheim (Kreis Aschaffenburg) explodierte. Die Druckwelle der Explosion und umherfliegende Trümmerteile des Automaten beschädigten die benachbarte Kirche St.Luzia sowie ein Auto, das unmittelbar neben dem Automaten parkte. (dc)