Ein Knall schallt am Mitt­woch­mor­gen über die B 469 und den Fried­hof in Lau­den­bach (Kreis Mil­ten­berg). Die Ur­sa­che: Sp­reng­stoff. Ei­ner oder meh­re­re Un­be­kann­te ja­gen kurz vor 5 Uhr mor­gens ei­nen Gel­d­au­to­ma­ten der Raif­fei­sen-Volks­bank in der Mil­ten­ber­ger Stra­ße in die Luft.