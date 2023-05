Authentischer Blues in zahlreichen Formen

Gitarrist und Sänger Julian Sas aus den Niederlanden und Band ernten im Erlenbacher Beavers viel Publikumszuspruch

Erlenbach a.Main 01.05.2023 - 18:12 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Sänger und Gitarrist Julian Sas aus den Niederlande präsentierte zusammen mit seiner Band am Samstagabend im Erlenbacher Beavers feinste Bluessongs, die raffiniert ausgearbeitet und mit vielen kreativen Ideen versehen waren.

Zu eingangs erwähnten Qualitätsmerkmalen kommt noch eine authentische Stimme. An der Seite des Multitalents musizierten Bassist Edwin van Huik und Drummer Lars-Erik van Elzakker. Sas, als Progressive Blues Rock-Gitarrist angekündigt, ist von den musikalischen Grundlagen her im Fahrwasser des traditionellen Blues unterwegs, da er mit viel Respekt vor dem Genre dieses würdevoll vertritt. Dies wird daran deutlich, dass er sowohl Eigenkompositionen als auch Coverversionen stilvoll umsetzt. Dennoch vermag er es, eigene Akzente zu setzen und eigenständig seine Interpretation und künstlerische Vision der Stilrichtung zu untermauern. Der Einstieg war dafür ein gutes Beispiel: starke Stimme, starke Gitarrenriffs, kraftvolle Rhythmen vom Schlagzeug und tief tönender Bassgroove.

Das alles wurde von einer voluminösen Soundwand getragen, gerade für ein Trio wurde hier nicht an klangtechnischer Wucht gespart. Ein Lob in diesem Zusammenhang an die Abmischung, die Drums, Bass, Gitarre und Gesang zu einem harmonischen, akustischen Gesamtbild zusammenfügte. Dessen einzelne Elemente waren bestens aufeinander abgestimmt und miteinander verwoben.

Mit Leidenschaft und Energie

Sound ist natürlich nicht alles, das Trio schaffte es aber in diesem Kontext, seinen Blues in den Momenten, die richtig rocken sollen, mit enorm viel Leidenschaft und Energie zu versehen, in anderen wohlwollendes Ambiente zu kreieren. Sas brillierte wie gewohnt und erwartet an seinem Instrument, schüttelte sich ein Weltklasse-Lick nach dem anderen aus dem Ärmel, lieferte gekonnte Soli und weitere Glanzpunkte. Dabei agierte der Musiker äußerst songdienlich.

Sas setzte auf die Magie des guten Songs an sich: einprägsame Riffs mit großem Wiedererkennungswert, oft auch nur mal kurze, dafür dann aber umso kreativere Zwischenparts als Abwechslung. Bei all dem legte er zusammen mit seinen Kollegen eine schier unendliche Spielfreude an den Tag. Der Sänger/Gitarrist und Band wissen, wie Songs bestmöglich präsentiert werden, wie gute Stücke angelegt sein müssen: Das machte alles sehr kurzweilig.

Meisterhafte Darbietung

Details und bisweilen doch immens anspruchsvolle Musik schlüssig und mit Leichtigkeit darzubieten, ist eine von Sas' ganz großen Stärken. Er offenbarte sein Können dazu noch mit einer enorm sympathischen Art. In genialer Art und Weise bildeten van Huik mit sattem Groove und als Bassist als Bindeglied zwischen Melodie und Rhythmus eine tief tönende Grundlage und van Elzakker begeisterte mit Feinheiten im Spiel, aber ähnlich wie Sas immer mit der Wirkung der jeweiligen Komposition an erster Stelle.

Diese Vorgehensweise wurde in vielen Facetten gezeigt. Stellvertretend seien die Songs »Waiting For Tomorrow« mit abwechslungsreichen und interessanten Dynamikverläufen und das episch erschallende, von einer wunderbaren, in ihren Bann ziehenden Atmosphäre geprägte »Falling From The Edge Of The World« genannt. Zwei von vielen Highlights, die vom großen Gitarren- und Gesangstalent in einem ebenso großartigen Band-/Triokontext dargeboten wurden.

MARCO BURGEMEISTER