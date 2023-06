Austausch mit Frankreich wiederbelebt

Auszeichnung: Prix Rovan für DFC Miltenberg

Miltenberg 13.06.2023 - 11:35 Uhr < 1 Min.

Brigitte Hartung-Bretz erhält vom französischen Botschafter den Prix Rovan. Foto: Französische Botschaft

Eckpfeiler dieser Partnerschaft ist der Deutsch-Französische Club Miltenberg (DFC), der für seine Arbeit jetzt in der französischen Botschaft in Berlin eine hohe Auszeichnung erhalten hat.

Botschafter Francois Delattre übergab den mit 1000 Euro dotierten Prix Rovan 2023 an die Vorsitzende Brigitte Hartung-Bretz für das große zivilgesellschaftliche Engagement ihres Vereins. »Die Auszeichnung macht uns besonders stolz, weil es in den vergangenen Corona-Jahres sehr schwierig war, selbst so lange gewachsene Kontakte aufrecht zu halten«, so die Vorsitzende gegenüber unserem Medienhaus.

Auf allen Ebenen

Der Deutsch-Französische Club Miltenberg erhielt seinen Preis für eine Wiederbelebung von Austauschen von Kindern und Jugendlichen auf allen Ebenen, von der Grundschule bis zu den Oberstufen der Gymnasien. Mit dem Konzept der »valise à surprise« organisierte der Club Begegnungen von Jugendlichen in großem Umfang.

Zum ersten Mal seit 2020 feierte die Botschaft die Verleihung des Prix Rovan wieder in Präsenz in ihren Räumen in Berlin. In diesem Jahr stand der Preis unter dem Motto: »Das zivilgesellschaftliche Engagement heute - 60 Jahre nach dem Elysyee-Vertrag«. Neben dem Deutsch-Französischen Club Miltenberg wurden das Kulturfestival Arabesques Hamburg und der Deutsch-Französische Jugendausschuss ausgezeichnet.

In seiner Begrüßung nannte Botschafter Delattre das Verhältnis der Nachbarländer »menschlich, persönlich und herzlich«. Er erinnerte an die erste Städtepartnerschaft nach dem Krieg, die 1950 zwischen Ludwigsburg und Montélimar abgeschlossen wurde.

