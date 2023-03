Ausstellung »Why so serious?« im Klingenberger Löw Haus

Vernissage: Sarah Bauer und Meltem Fakkusoglu präsentieren ihre Werke auf vier Etagen - Eröffnung am Samstagabend

Klingenberg a.Main 22.03.2023 - 15:28 Uhr 2 Min.

Am Samstagabend eröffnet die Ausstellung von Meltem Fakkusoglu (links) und Sarah Bauer unter dem Banner "Why so serious?" im Klingenberger Löw Haus, unser Bild zeigt die beiden Künsterlerinnen vor Ort. Es soll - organisiert vom Kunstraum in Churfranken in Kooperation mit der Stadt Klingenberg - eine Vernissage der etwas anderen Art werden, überraschend und interaktiv.

Die Werkschau läuft unter dem Titel »Why so serious?« und wird vom Kunstraum in Churfranken in Kooperation mit der Stadt präsentiert. Die Vernissage soll eine der ganz besonderen Art werden. Anders, überraschend und interaktiv soll sie sein, verraten Bauer und Fakkusoglu im Gespräch mit unserem Medienhaus. Mehr wird im Vorfeld noch nicht preisgegeben, schließlich soll es für die Interessenten, die kommen möchten, eine Überraschung bleiben.

Exponate auf vier Etagen

Die beiden Künstlerinnen malen mit großer Leidenschaft, sind auch in der Vorstandschaft des Kunstraums. Bauer ist zweite Vorsitzende, Fakkusoglu Schriftführerin. Ihre Ausstellung im Löw Haus ist dort die erste in diesem Jahr. Alle vier Etagen finden für die Präsentationen der Bilder der zwei Kunstschaffenden Verwendung. Während die Werke von Fakkusoglu auf der Ebene nach dem Haupteingang und in den beiden darunter liegenden zu sehen sind, sind die von Bauer ab dem Treppenaufgang in das Obergeschoss und dort selbst ausgestellt.

Bereits die Exponate jeder Künstlerin bieten eine enorme Abwechslung, welche sich in der Gesamtbetrachtung nochmals verstärkt. Dabei, so wird bei einem Rundgang deutlich, harmonieren, ergänzen und kontrastieren sich die Bilder in nahezu perfekter Art und Weise - ein Erlebnis für den Besucher, in das es sich einzutauchen lohnt. Bauer nutzt für ihre Arbeiten eine Vielzahl an Herangehensweisen, Stile und Utensilien, dazu zählen Mischtechniken, Buntstift, Aquarell, Acryl und Bleistift. Bei Fakkusoglu verhält es sich ähnlich, sie arbeitet unter anderem mit Bunt- und Bleistiften, dazu Ölpastellkreide, Edding und Strukturpaste.

Fakkusoglu präsentiert Werke wie ein gekonnt in Szene gesetzter Tiger im Bild »Black & White« oder ein beeindruckendes, teils abstraktes, teils ein Portrait darstellendes Gemälde mit der Bezeichnung »Women Face«, bei dem Acryl, Ölpastellkreide und Edding Anwendung fanden. Die einem berühmten Comic-Helden gewidmeten Werke, die im Zusammenhang mit dem Ausstellungstitel stehen, stammen ebenfalls von Fakkusoglu.

Bauer zeigt fein ausgearbeitete Zeichnungen wie die mit Bund- und Bleistift entstandenen »Tierportraits« - ein Exponat, das einen Hase und einen Hund zeigen, dazu kommen Gemälde wie das wirkungsvolle Acrylbild »Die Macht der Fantasie« und eine Collage, bestehend aus kleinen Zeichnungen und Gemälden sowie notierten Gedanken.

Für mehr

Lockerheit

»Kunst bedeutet für mich, frei zu sein, an nichts anderes denken, einfach malen!«, sagt Fakkusoglu. »Immer neue Ideen verwirklichen können, eine unendliche Auswahl an Möglichkeiten haben!«, so Bauer zur Frage, was das Schaffen von Kunst für sie ausmacht. Der Ausstellungstitel - übersetzt in etwa »Warum so ernst?« - soll laut den beiden Künstlerinnen nach der schwierigen Coronazeit wieder zu etwas mehr Lockerheit aufrufen. Dies spiegelt sich auch in teils humorvollen Ansätzen in der Ausstellung wieder, wobei diese natürlich auch ernstere und nachdenklichere Themen transportiert.

Zusammen - die Collage als ein Werk betrachtet - sind es knapp 70 Exponate, darunter von jeder Künstlerin ungefähr der gleiche Anteil. Für die musikalische Begleitung der Vernissage am Samstag sorgt Nicole Kolb, zusammen mit einem weiteren Musiker.

mab

Hintergrund: Öffnungszeiten "Why so serious?" Die Ausstellung unter dem Titel "Why so serious?" im Klingenberger Löw Haus (Hauptstraße 29) beginnt mit einer öffentlichen Vernissage am kommenden Samstag, 25. März, um 19 Uhr. Danach ist die Ausstellung bis einschließlich Sonntag, 23. April, immer samstags und sonntags jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet. mab