Ausstellung über den Feuersalamander ab Montag im Schullandheim Hobbach

Eschau 26.04.2023 - 13:57 Uhr < 1 Min.

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen - Am Montag startet die Ausstellung "Der Feuersalamander in Bayern"

Der Feuersalamander gehöre zu den neunzehn in Bayern lebenden Amphibienarten, so Jacqueline Kuhn. Obwohl die markant gelb-schwarz gemusterten Feuersalamander in vielen Waldregionen Bayerns noch nicht vom Aussterben bedroht sind, nehme ihre Zahl merklich ab. Ihr Lebensraum - geschlossene Laub- und Mischwälder mit sauberen Quellen und Bächen - seien bedroht und eine eingeschleppte, tödliche Pilzkrankheit mache sich seit Kurzem breit.

Um das Überleben des Feuersalamanders langfristig zu sichern hätten sich der Bund Naturschutz, der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) und der Landesverband für Amphibien- und Reptilienschutz (LARS) beim Projekt Artenhilfsprogramm »Feuersalamander in Bayern« zusammengeschlossen. Im Rahmen des Programms präsentiert die Kreisgruppe Miltenberg des Bund Naturschutz die Ausstellung. Sie richtet sich an Kinder und Erwachsene und beleuchtet den Lebenszyklus, die Bedrohungen sowie den Schutz der gelb-schwarzen Lurche. Anschauliche Modelle, echte Tiere im Terrarium und ein Rahmenprogramm mit Führungen und Bastelaktionen begleiten die Ausstellung.

Die Ausstellung ist von Montag bis Mittwoch, 1. bis 31. Mai, von Montag bis Freitag von 9-17 Uhr, sowie am Samstag, 13. Mai von 10 bis 17 Uhr zugänglich.

Weitere Informationen: https://www.bn-miltenberg.de/veranstaltungen

rah