Ausstellung im Schullandheim Hobbach über »Feuersalamander in Bayern«

Über das Leben der gelb-schwarzen Lurche

Eschau 04.05.2023 - 14:51 Uhr 2 Min.

Zuchttiere: Im Rahmen der Ausstellung »Feuersalamander in Bayern« werden im Schullandheim Hobbach zwei lebende Exemplare gezeigt. Zugeneigt: Ein Aquarium in der Ausstellung bewohnen Bergmolche. Wo sind die Feuersalamanderlarven? Hermann Bürgin vom Umweltzentrum im Schullandheim zeigt Mats, Edwin und Willi Mo (von links) die kleinen Wasserbewohner.

Die auffällige Feuersalamander-Optik zieht sich durch alle Bereiche der Ausstellung, die unter anderem auf großen Bannern über das Leben dieser Amphibien informiert. Viele Details sind im Feuersalamander-Look gehalten, sogar Dosen mit Stiften tragen ein gelb-schwarzes Muster. Auch eine Kiste, in der Kuhn ein kleines Diorama geschaffen und eine ideale Feuersalamander-Welt nachgebaut hat, trägt außen das prägnante Muster.

Das Schullandheim ist für die Artenschutz-Ausstellung ein passender Ort. Zwar komme Salamandra salamandra, so der lateinische Name dieser Lurchart, im Freistaat noch in etlichen Waldgebieten vor, allerdings seien die Zahlen rückläufig, so Kuhn. In den kommenden Wochen können sich in Hobbach nicht nur Besucher über den Feuersalamander und seine Lebensbedingungen informieren. Auch über 20 Schulklassen, berichtet Hermann Bürgin, Leiter des Roland-Eller-Umweltzentrums in Hobbach, werden die Ausstellung sehen.

Larvenstadium: Mehrere Monate lebt der Feuersalamander-Nachwuchs im Wasser, bevor er von Kiemen- auf Lungenatmung umstellt.

Neben den beiden Feuersalamandern, die sich allerdings als nachtaktive Tiere eher selten blicken lassen, zählen Berg- und Teichmolche zu den Attraktionen der Schau. Bergmolche, erkennbar am orange leuchtenden Bauch, teilen sich den Lebensraum mit dem Feuersalamander, erläutert die BN-Biologin. Wer genau hinsieht, kann in einem weiteren Aquarium Feuersalamander-Larven beobachten.

Dieser Nachwuchs ist es auch, der besonders unter dem Klimawandel leidet. Denn: Zum Lebenszyklus des Feuersalamanders, der in einer Mitmach-Station der Schau spielerisch anhand von Fotos in die richtige Reihenfolge gebracht werden soll, gehört die Zeit im Wasser. Trocknet der Bachlauf oder die Wasserstelle aus, bevor junge Feuersalamander ihre Entwicklung abgeschlossen haben, sterben sie.

Für Tierfreunde, die selbst Larven in einem Bach entdecken möchten, hat Willi Mo, der Sohn von Jacqueline Kuhn, einen Tipp: Vorsichtig mit einer Taschenlampe den Grund des Gewässers absuchen. Im Lichtstrahl, so der Sechsjährige, lassen sich mit etwas Glück Feuersalamanderlarven beobachten.

Hitze und Wassermangel sind nur ein Problem. Der Lebensraumverlust setze den Amphibien ebenfalls zu, berichtet Biologin Kuhn. Ein Punkt, den meist der Mensch verursacht. »Feuersalamander brauchen intakte Wälder«, erklärt sie. Den Großteil ihres Leben verbringen die Tiere an Land, besiedeln Laub- und Mischwälder, verstecken sich in Totholz, unter Wurzeln oder in kleinen Höhlen. Seit einer Weile gibt es eine noch größere Bedrohung für die Feuersalamanderbestände: ein tödlicher Hautpilz, der Bsal, breitet sich aus, wie auf einem der Ausstellungsbanner erläutert wird. Oftmals übertragen von Menschen, die den Erreger zum Beispiel an den Schuhen haben.

Nachgestellter Lebensraum: Mats, Edwin und Willi Mo (von links) lassen sich von Jacqueline Kuhn Details erklären.

Ein anderes der großformatigen Plakate klärt auf, wie der Mensch der Feuersalamander-Population helfen kann. Zum Beispiel Fallen unschädlich machen und Straßenübergänge sichern, lauten die Ratschläge. Und wo ist der Feuersalamander, der nur in Europa vorkommt, in Bayern zu Hause? Nicht überall, aber unter anderem am Untermain. Die Gebänderte Form, also Exemplare mit einer eher länglichen Zeichnung, finde man bevorzugt im Süd-Westen des Freistaats, erklärt Kuhn. Die sogenannte Gefleckte Form eher im Südosten. In der hiesigen Region sei eine Mischform verbreitet. Eine Karte liefert eine genaue Übersicht zu den Feuersalamander-Funden. Und vor dem Ausstellungsraum warnt schon mal ein Straßenschild mit Salamander-Symbol: »Langsam fahren«.

Information: Ausstellung »Der Feuersalamander in Bayern« im Schullandheim Hobbach (Bayernstraße 2 - 4 Eschau-Hobbach) bis 31. Mai Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr und Samstag, 13. Mai, 10 bis 17 Uhr geöffnet, Infos: schullandheim-hobbach.de. Führung mit Amphibienexperten Günter Farka am 11. Mai um 18 Uhr.Kinderführung (Grundschulalter) mit Bastelaktion »Der Feuersalamander im Spessart« am 16. Mai um 15 Uhr (Anmeldung per Email bis 12. Mai: jacqueline.kuhn@bn-miltenberg.de ), Infos: miltenberg.bund-naturschutz.de.

Martina Jordan