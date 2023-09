Ausschuss begleitet Glasfaserausbau

Kirchzell. In der Gemeinderatsitzung am Donnerstag in Kirchzell wurden nach Angaben der Verwaltung folgende Themen beraten:

Wasserversorgung: Der Gemeinderat stimmte in nicht öffentlicher Sitzung der Neuordnung der Wasserhausanschlüsse im Amselweg 2 bis 10 zu. In der Abstimmung haben alle betroffenen Eigentümer der Baumaßnahme zugestimmt. Der Auftrag wurde für rund 22.000 Euro an die Firma Die Häuslebauer aus Amorbach vergeben. Die Bauarbeiten beginnen in der 39. Kalenderwoche und dauern voraussichtlich zwei Wochen. Während der Bauarbeiten ist der Amselweg voll gesperrt.

Vollsperrung Ortsdurchfahrt: In der Hauptstraße ist der Hausanschluss des Abwasserkanals beschädigt, sodass bei Regen Wasser auf die Straße läuft. Für die Behebung des Schadens muss die Hauptstraße für eine Woche voll gesperrt werden: die Arbeiten sind für die Woche vom 16. bis 25. Oktober geplant. Der Schulbus wird von der Kirche über Bachgasse, Forsthausenstraße, Flurstraße, Preunschener Weg und Schulstraße umgeleitet.

Übungen: Das Landratsamt Miltenberg hat mitgeteilt, dass im Zeitraum von Freitag bis Sonntag, 29. September bis 1. Oktober, eine Übung mit Feuerwehren aus Rheinland-Pfalz stattfindet, die auch das Gemeindegebiet von Kirchzell betrifft. Außerdem gibt es ein Manöver der Bundeswehr vom 16. bis 18. Oktober. Die Übungen können teilweise zu Störungen führen. Die Bevölkerung sollte sich von den übenden Truppen fernhalten. Anprechpartner für Übungs- und Manöverschäden sind jeweiligen Gemeinden sowie die Wehrbereichsverwaltung Süd der Bundeswehr.

Digitalisierung: Bürgermeister Stefan Schwab informierte, dass der Markt Kirchzell bereits seit Längerem über mindestens 50 kommunale und zentrale Online-Verfahren verfügt, die im BayernPortal verlinkt sind. Damit erfüllt die Gemeinde die Voraussetzungen für die Verleihung der Auszeichnung als »Digitales Amt«; sie erhält nun eine Plakette vom bayerischen Digitalministerium.

Grundschule: Das Staatliche Schulamt hat mitgeteilt, dass Marion Gleußner-Rüger mit Wirkung zum 1. August zur Schulleiterin der Grundschule Kirchzell bestellt wurde.

Feldgeschworene: Neuer Obmann der Kirchzeller Feldgeschworenen ist Sven Walter.

Höfe-Programm: Die Telekom hat mitgeteilt, dass der Fertigstellungstermin für die Glasfaseranschlüsse des Höfe-Bonus-Programms nicht eingehalten werden kann. Der Grund für die Verzögerung liege in fehlenden wegerechtlichen Zustimmungen. Die Realisierung des Ausbaus könne daher erst zum 31. Juli 2024 erfolgen. hjf/bal