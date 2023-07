Ausgelassene Stimmung auf dem BR-Partyschiff - Zwischenfall in Kleinheubach

»Lei­nen los« hieß es am Sams­ta­g­a­bend in Mil­ten­berg auf dem aus­ge­buch­ten Par­ty­schiff des BR 3, der MS Cat­walk, das re­gel­mä­ß­ig in der Stadt Sta­ti­on macht. Mit 400 Gäs­ten an Bord und bei traum­haf­tem Wet­ter be­gann die Fahrt in der Nähe des Zwil­lings­bo­gens. Tan­zen, flir­ten und ent­span­nen stan­den auf dem Pro­gramm. Un­ser Me­di­en­haus war vor Ort, um die Ein­drü­cke des Abends fest­zu­hal­ten.