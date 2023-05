Das kann dau­ern. In der Ge­mein­de­rats­sit­zung am Di­ens­tag in­for­mier­te Dorf­pro­zel­tens Bür­ger­meis­te­rin Li­sa Ste­ger (CSU) das Gre­mi­um über den Stand des Glas­fa­ser­aus­baus in der Ge­mein­de.