Aus Shell-Areal wird »Elsava-Höfe«

55 bis 60 barrierefreie Wohnungen geplant

Elsenfeld 10.10.2023 - 18:02 Uhr 2 Min.

Was wird auf dem Shell-Gelände in Elsenfeld gebaut? Dieses Geheimnis wird am Montag, 30. Oktober, um 19 Uhr im Bürgerzentrum gelüftet. An diesem Abend werden Gemeinde und Investor das Projekt »Elsava-Höfe« vorstellen. Foto: Martin Roos

Auf dem ehemaligen Tankstellenbereich und dem umliegenden Areal soll ein Wohnprojekt entstehen, das der Gemeinderat bereits 2012/2013 im Rahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (Isek) auf den Weg gebracht hatte.

Abrissarbeiten laufen

Die Shell-Tankstelle in der Marienstraße, deren Vertrag am 31. Dezember 2023 endet, wurde Mitte Juli geschlossen. Seit einigen Wochen laufen die Abrissarbeiten. Der Gemeinderat hatte bereits vor Jahren beschlossen, dass auf dem Platz Wohnbebauung entstehen soll. In weiser Voraussicht hatte die Gemeinde deshalb schon vor Jahren das Areal gekauft. Bereits im Oktober 2020 wurde das ehemalige Novaform-Gebäude neben der Tankstelle abgerissen.

Bei dem freiwerdenden Tankstellenbereich samt angrenzendem Gelände »Shell-Areal« gab es im Vorfeld ein Auswahlverfahren in Form eines Investorenwettbewerbs, an dem sich acht Bewerber beteiligen. Die Vorgaben für den Wettbewerb mit vorgeschaltetem Interessenbekundungsverfahren waren Geschosswohnungsbau, ein gutes Wohnumfeld, Lärmschutzmaßnahmen, höchster ökologischer Standard, Aufzüge und Barrierefreiheit. Professionell begleitet wurde der Wettbewerb vom Büro Schirmer Architekten und Stadtplaner aus Würzburg.

Wer der Sieger des Wettbewerbs ist, wollte Joachim Oberle vom Bauamt noch nicht verraten. »Das geben wir am Montag, 30. Oktober, im Bürgerzentrum bekannt. Nur so viel: Heißen wird das Projekt ›Elsava-Höfe‹ und der Investor ist eine renommierte, überregional agierende Baufirma, die auch in der Region Würzburg viele Referenzen hat.«

Zentrale Lage, gute Versorgung

In der Jury waren unter anderem Architekten, Kommunalpolitiker und die Regierung von Unterfranken vertreten. Dem Sieger wurde ein sehr guter Entwurf bescheinigt, der getrost umgesetzt werden könnte.

Der Standort ist zentral gelegen, eben und ermöglicht optimale Versorgung durch das neue Märktezentrum. Es besteht im Umfeld gute medizinische Versorgung und eine gute Anbindung an Bahnhof und den Öffentlichen Personennahverkehr. Auch der Elsavapark liegt direkt vor der Haustür.

6000 Quadratmeter Fläche

Ziel ist es, auf 6000 Quadratmeter eine städtebauliche Neuordnung mit 55 bis 60 barrierefreien Wohneinheiten zu schaffen, die Hälfte davon speziell für Senioren. Neben Eigentumswohnungen soll es auch EOF-geförderte Wohnungen geben (siehe Infokasten). Geplant ist eine Tiefgarage und es gibt nach Osten ausgerichtete Innenhöfe. Das Projekt ist so konzipiert, dass ein Teil des Gebäudes wie eine Lärmschutzwand in Richtung Westen wirkt. Die Gebäudetrakte ragen fingerartig in Richtung Elsavapark. Ein Wunsch von Gemeinde und Investor wäre, dass im Erdgeschoss eine Tagespflege einzieht.

Der Kreisverkehr, der vor 20 Jahren als dauerhaftes Provisorium gebaut wurde, wird in Richtung Tankstelle verschoben, um die Geschwindigkeit der Autofahrer zu verringern. Er wird verkehrsgerecht und regelkonform ausgebaut und erhält eine anspruchsvoll gestaltete Mittelinsel, die von der Regierung von Unterfranken gefördert wird.

In der Erlenbacher Straße zwischen Kreisel und neuer Zufahrt ins Märktezentrum entstehen auf der Westseite ein drei Meter und auf der Ostseite ein zwei Meter breiter Gehweg, zwei 3,25 Meter breite Fahrbahnen und ein drei Meter breiter Mittel- und Abbiegestreifen. Für Fußgänger gibt es am Kreisel drei Zebrastreifen. Die geschätzten Gesamtkosten für die Verkehrsanlage betragen 1,5 Millionen Euro. Voraussichtlich 2024 sollen der Tiefbau und die Verkehrsanlage umgesetzt werden. Im Frühjahr 2025 soll dann mit dem Bau der Wohnungen begonnen werden.

Fußweg zum Elsavapark

Angedacht ist auch, dass zwischen den neuen Gebäuden am Shell-Areal und der Straße eine Baumallee entsteht. Zudem soll eine fußläufige Verbindung über die Elsava zum Elsavapark hergestellt werden. Mittlerweile besteht ein Bebauungsplanentwurf, der noch nicht rechtskräftig ist, da noch nicht abschließend feststeht, welche Bebauung es dort geben wird.

Bei der Veranstaltung im Bürgerzentrum wird es Fragebögen geben, die von potenziellen Interessenten der Wohnungen ausgefüllt wieder bei der Gemeinde abgegeben werden sollen.

MARTIN ROOS

Hintergrund: Einkommensorientierte Förderung (EOF) Als einkommensorientierte Förderung (EOF) wird im öffentlich geförderten Wohnungsbau ein Modell bezeichnet, bei dem Mieter einen einkommensabhängigen Zuschuss zur Miete erhalten. Das Modell sieht eine Grundförderung und eine Zusatzförderung vor. Die Grundförderung erhält der Investor im Gegenzug für die Verpflichtung, mindestens 15 Jahre einkommensschwächere Mieter aufzunehmen und eine ortsabhängige Höchstmiete nicht zu überschreiten. Die Höhe des Zuschusses für den Mieter und ist einkommensabhängig in mehreren Stufen gestaffelt. ()