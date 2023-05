Aus märchenhaften Fiktionen Realitäten schaffen

Künstlerin Julia Ulrich interpretiert in ihren Gemälden brutale Grimm-Märchen neu vor heutigen Grausamkeiten

Stadtprozelten 12.05.2023 - 13:58 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

In ihrer Familie findet Julia Ulrich Motive für ihre Bilder und verwandelt ihre Tochter auch mal in eine kleine Prinzessin. Umgeben von den Fotografien ihrer Ausstellung "Dear Jacob" lässt sich Julia Ulrich für ihre Bilder inspirieren.

Ein guter Grund, um die Gimm-Märchen neu zu interpretieren und mit den grausamen Realitäten der heutigen Zeit zu vermischen. Und schon war die Idee zu einer Ausstellung mit dem Titel »Dear Jacob« geboren.

Fotos mit einer Geschichte

Das passende Medium war schnell gefunden, der Fotoapparat. Doch bis zur Ausstellung war es dann ein weiter Weg. Zuerst mussten die passenden Models gefunden, Kleider und Kostüme genäht werden und dann die Fotoshootings. Fünf Wochen hat Julia Ulrich fotografiert, ihr Mann David hat passende Texte zu ihnen verfasst. Gemeinsam wurde ein altes, abbruchreifes Haus zuerst für die Fotoshootings und dann für die Ausstellung hergerichtet, die inzwischen beendet ist.

Doch es geht nicht nur um Fotos, Ulrich hat mir ihrer Ausstellung eine Geschichte erschaffen von einem Patienten in der Psychiatrie. Der junge Mann glaubt an einen persönlichen Kontakt mit Jacob Grimm und schreibt ihm einen Brief. Dieser Brief verbindet alle Märchen und Szenen zu einem Ganzen.

»Dieser Ort ist wie ein Käfig mit offener Tür, aber ich wage es nicht, hinauszugehen«, schreibt der Patient an Jacob Grimm. Wie viel Verzweiflung muss dieser Mensch verspüren, um lieber im Käfig zu bleiben, als in die freie Welt hinauszugehen? Ulrich verrät es uns nicht, sie lässt lieber die Bilder und die Kulissen sprechen und zieht die Mitwirkenden und die Gäste mit der Ausstellung »Dear Jacob« in den Bann neu interpretierter Märchen.

Jäger und Wolf zugleich

Bei Rotkäppchen ist der Jäger nicht der allseits bekannte Retter, sondern er ist Wolf und Jäger in einer Person. Entführt die kleinen Mädchen auf ihrem Weg durch den Wald, vergewaltigt und tötet sie. Doch Rotkäppchen entwickelt das Stockholm-Syndrom und findet immer mehr Gefallen an dem brutalen Mann.

Die Interpretation von Dornröschen hat noch während des Fotoshootings eine Kehrtwende von 180 Grad gemacht. Noch zu Beginn des Projekts versuchte sie, ihre Unschuld gegen die vielen Verehrer zu bewahren, doch dabei blieb es nicht. Aus dem zarten, unschuldigen Mädchen wurde eine kaltblütige Mörderin. Kein Mann war gut genug und keiner durfte überleben. Die dichte, dornige Rosenhecke aus dem Märchen ist das Resultat der vielen gepflanzten Rosenstöcke als Grabbeigabe der zahlreichen Opfer.

Familie, Hobby, Beruf, Studium

Blutig und grausam sind die Fantasien von Julia Ulrich - ganz anders als sie selbst. Voller Begeisterung erzählt sie von ihrer Kunst, die schon lange kein Hobby mehr ist. Täglich steht sie frühs von 5 bis 6 Uhr an der Leinwand und malt. Danach weckt sie die Kinder und macht sie für die Schule fertig, bevor auch sie zur Schule fährt.

Hauptberuflich ist Ulrich Lehrerin in der Mittelschule der Josef-Anton-Rohe Verbandsschule in Kleinwallstadt. »Für eine Künstlerin bin ich durch meinen Beruf sehr organisiert«, lacht sie, »für eine Lehrerin hingegen sehr locker.« Sie liebt beide Tätigkeiten und da ihre Tage 24 Stunden haben, studiert sie nebenbei an der Falmouth-University in London. Sie macht dort ihren Kunst-Master und plant dafür schon die nächste Ausstellung. Grundlage dafür sind ihre Fotografien, die sie jetzt nach und nach in Ölbilder umwandeln wird, jetzt nachdem »Dear Jacob« beendet ist.

Sylvia Horlebein

Julia Ulrich und ihre Kunst Julia Ulrich wurde am 8. September 1980 in Wertheim geboren. Aufgewachsen ist sie in Dorfprozelten. Ganze 17-mal hat sie den Ort verlassen, nur um immer wieder zurückzukehren. Im vergangenen Jahr ist mit ihrem Mann, zwei Kindern und dem Hund nach Stadtprozelten umgesiedelt. Dort fühlt sie sich wohl und hat ein eigenes kleines Atelier, in dem sich ihre Kunst entfalten kann. syho Weitere Infos im Internet unter www.julia-ulrich-art.com