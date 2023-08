Ohne Gepäck geflohen: Das ist Hameds Geschichte

Serie Fluchtgeschichten

Hamed, Geflüchteter aus Afghanistan, der bald eine Ausbildung in der Pflege beginnen will.

Für die Erlenbacher Ausstellung »Erinnerungsstücke« hat Hamed die Geschichte seiner Flucht erzählt und wie alle Ausstellungsteilnehmer einen Gegenstand vorgestellt, den er mit seiner Heimat verbindet. In dieser Serie stellen wir die Geschichten aus der Ausstellung nochmals vor. Das sind seine Worte:

Ich komme aus der Stadt Herat in Afghanistan. Meinen ersten Fluchtversuch unternahm ich zusammen mit meiner Mutter und meiner Schwester. Wir flohen in den Iran, wo wir eigentlich auch bleiben wollten. Meine Mutter und meine Schwester durften bleiben, ich wurde nach Afghanistan abgeschoben. Ich unternahm dann einen zweiten Fluchtversuch, der mich nach Deutschland führte. Meine Fluchtroute ging von Afghanistan nach Pakistan, von dort in den Iran, dann weiter in die Türkei und nach Griechenland. Auf dem Weg nach Deutschland durchquerte ich unter anderem Bulgarien, Kroatien, Ungarn und Österreich.

Im Plakat der Ausstellung herrscht beim Erinnerungsstück Hameds Leere: "Ich habe alle Sachen, die ich von zuhause mitgenommen habe, weggeworfen. Sie wären zu schwer gewesen", sagt er.

Ich war zu Fuß unterwegs, auf Eseln, mit dem Auto, mit dem Boot. Die Flucht über die Grenzen von Afghanistan nach Pakistan, von Pakistan in den Iran und dann in die Türkei ist sehr gefährlich. Dort wird sofort auf die Flüchtenden geschossen. An der afghanisch-pakistanischen Grenze habe ich viel Tote gesehen. Man muss jederzeit bereit sein, schnell zu rennen. Deshalb habe ich alle Sachen, die ich von zuhause mitgenommen habe, weggeworfen. Sie wären zu schwer gewesen. Auch der Weg in einem Boot über das Mittelmeer ist sehr gefährlich.

Außerdem ist der Fluchtweg sehr, sehr anstrengend. Ich musste über viele Berge zu Fuß gehen, wo es nachts bitterkalt war. Ich lief auch durch Wüstengebiete und hatte tagelang nichts zu essen und kaum etwas zu trinken. Schlimm war auch, dass ich ganz allein unterwegs war, ohne Familie und ohne Freunde. Ich war ja noch ein Kind, gerade mal 17 Jahre alt. Außerdem machte ich mir Sorgen um meine Mutter und um meine Schwester.

2015 kam ich dann in Deutschland an. Ich besuchte einen Deutschkurs und dann die Berufsschule in Miltenberg. Ich erreichte dort meinen Mittelschulabschluss und begann in der Pflegeschule in Erlenbach eine einjährige Ausbildung. In der Zwischenzeit wurde ich in Schweinfurt vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge interviewt und man sagte mir, dass ich nicht bleiben darf. Auch das Verwaltungsgericht sagte, dass ich nicht bleiben darf. Das war 2018. Dann kam die Polizei in die Unterkunft, in der ich wohnte, und wollte mich zur Abschiebung abholen.

Zum Glück war ich nicht da. Ich wohnte dann bei verschiedenen Leuten, bis die Polizei in die Schule kam und mich dort abholte. Ich war verzweifelt, zitterte am ganzen Körper und konnte nichts essen und nichts trinken. Ich war schon im Abschiebebereich des Flughafens in München, als um 20.30 Uhr eine Frau kam und mir sagte, ich dürfe wieder nach Hause gehen. Da ich vor Verzweiflung in dieser Zeit nichts essen und trinken konnte, bekam ich Nierenprobleme und musste ins Krankenhaus. Viele Leute haben mir geholfen: Freunde, die Caritas, der Landrat Jens Marco Scherf, meine Schulleiterin Beate Höltermann und die damalige Landtagspräsidentin Barbara Stamm. Barbara Stamm hat mir später einen Brief geschrieben, in dem sie mir viel Glück in meiner neuen Heimat wünschte.

Ich war bis 2022 in der Altenpflege, heute arbeite ich als Pflegehelfer in der Helios-Klinik und habe eine kleine Wohnung in Obernburg. Im Herbst möchte ich die dreijährige Ausbildung als Pfleger beginnen. Im Sommer habe ich meine Mutter und meine Schwester im Iran besucht. Seit acht Jahren habe ich sie nicht mehr gesehen. Ich möchte allen, die nach Deutschland flüchten, sagen, dass sie sofort anfangen müssen, die deutsche Sprache zu lernen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe jetzt einen Aufenthaltstitel und fühle mich sicher. Ich selbst möchte nie mehr nach Afghanistan zurückgehen. Ich möchte in Deutschland bleiben und hier eine Familie gründen.

Hintergrund: Ausstellung »Erinnerungsstücke« Unter dem Titel »Erinnerungsstücke - Geflüchtete aus Erlenbach erzählen ihre Geschichte« zeigte die Stadt Erlenbach im Juni eine Ausstellung mit Kurzbiografien und Fotos von sieben Geflüchteten, die am Untermain leben. Die Ausstellung erzählt Fluchtgeschichten anhand von Zitaten. Entstanden sind sie Gesprächen, die Annette Wohlmann, stellvertretende Schulleiterin des HSG Erlenbach, und Petra Münzel, ehemals Landtagsabgeordnete für die Grünen, führten. Auf mehreren Tafeln, gestaltet von Kunsterzieher Wolfgang Schwärzler, waren die Zitate zu lesen. Daneben bildete je ein Foto ein Erinnerungsstück ab, das die Befragten auf der Flucht begleitet hat.