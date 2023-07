Der ers­te Con­tai­ner mit Hand­werks­zeug steht, der gro­ße Kran auch und die ers­ten Tei­le - der Un­ter­bau für den Bier­gar­ten - liegt auch schon be­reit. In knapp fünf Wo­chen, ge­nau ge­sagt in 41 Ta­gen heißt es schon wie­der "O'zapft is" in den Main­an­la­gen. Die Auf­bau­ar­bei­ten für die Mil­ten­ber­ger Mi­chae­lis­mes­se be­gin­nen schon jetzt.