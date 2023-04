Auf den Wolf gekommen: Von Angstmacherei und Zynismus

Unsere aktuellen Randnotizen

Bad Mergentheim: Ein Wolf steht in einem Wildpark in seinem Gehege. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Grundschulkinder aus Mönchberg machten sich in der vergangenen Woche jedenfalls keine Gedanken wegen eines Wolfs, als sie munter plaudernd durch den Wald zwischen der Spessartgemeinde und Collenberg spaziert sind. Beobachtet hat das unsere aufmerksame Zeitungsente Paula Print, die mit ihnen an einem Libellen-Aktionstag teilgenommen hat.

Ob diese Unbeschwertheit in Zukunft wohl verloren geht? Wildtiere scheinen ein regelrechtes Comeback zu feiern. Da wäre der Bärenangriff auf Schafe im Kreis Rosenheim. Und die Schwester des »Problembären« Bruno, die in Norditalien einen Jogger getötet haben soll. Auch in Unterfranken tut sich was, jedoch keinesfalls so dramatisch: Schon 2021 wurde ein Wolf bei Kirchzell nachgewiesen. Einem Menschen hat er noch nie etwas zuleide getan. Unlängst sind zudem weitere Videoaufnahmen aufgetaucht, die ein großes, graues Tier zeigen, wie es über die A 70 bei Bergrheinfeld (Kreis Schweinfurt) trottet - ganz harmlos.

Portion Zynismus

Man kann die Aufregung um die Wolf-Sichtung dementsprechend mit einer Portion Zynismus nehmen. Eine Facebook-Nutzerin kommentierte sie so: »Ja, er hat schon die Großmutter gefressen und wartet jetzt im Kämmerlein auf Rotkäppchen! Ist denn schon Sommerloch?«

Tatsächlich taugt die Angst vor Tieren immer wieder für kuriose Sommerloch-Geschichten. Erinnert sei an »Killerwels Kuno«. Er soll 2001 in Mönchengladbach Enten und ganze Dackel verspeist haben. Angstmacherei? Kuno kann dazu nichts mehr sagen, er ist mittlerweile als Präparat in einem Museum ausgestellt.

Ob es der bisher noch namenlose Wolf bei Mönchberg jemals zu so einer Berühmtheit schaffen wird? Jedenfalls wohl kaum wegen der Gefahr, die von ihm ausgeht. »Ein untypisches oder gar aggressives Verhalten ist nicht zu erkennen«, heißt es in einer Pressemitteilung des Miltenberger Landratsamts zum Video. Angst vor einem Waldspaziergang im Spessart sollten wir jetzt also keine haben müssen - die Mönchberger Grundschulkinder machen es vor!

Julie Hofmann