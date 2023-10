Attraktivität ungebrochen

Wendelinusmarkt: Verlegung und Verkleinerung der Fläche bremst den Besucherandrang am Wochenende nicht

Amorbach 16.10.2023

Vor den Augen der Besucher wurde auf dem Schloßplatz Holzofenbrot gebacken. Gedränge und großer Besucherandrang beim 188. Wendelinusmarkt Amorbach belohnten die Organisatoren für ihre Entscheidung, die Marktfläche etwas zu verkleinern und zu verlegen. Fotos: Winfried Zang

Die Besucher des Marktes blieben trotz des geänderten Geländes ihrem Wendelinusmarkt - dem mittlerweile 188. - treu und strömten in die Barockstadt - auch wenn die Marktfläche abgespeckt werden musste und der Vergnügungspark sehr klein ausfiel. Auch einige kurzfristige krankheitsbedingte Absagen von Marktbeschickern beeinträchtigten das Marktgeschehen nicht.

Eine wahre Herausforderung

Man habe den traditionsreichen Markt trotz der schwierigen Rahmenbedingungen unbedingt stattfinden lassen wollen, sagte Bürgermeister Peter Schmitt, auch wenn dies eine Herausforderung für Marktleitung und Ordnungsamt gewesen sei. Mut wird belohnt:

Vor allem am Freitagabend platzte die Stadt aus allen Nähten - kein Wunder angesichts des umfangreichen Programms. Während sich bei abendlichen Temperaturen von über 20 Grad Menschentrauben bei »Krims und Krams« im Marstall und dem Freihof bildeten, eröffnete der traditionelle Fackelzug mit CCA und MMZ das Marktgeschehen und spätestens mit dem Bieranstich am Alten Rathaus begann der Trubel in der Innenstadt. Parallel zog auch der Vortrag des Bauernverbands im katholischen Pfarrheim zum Thema »Wolf und Weidevieh - wie geht das?« viele Menschen nach Amorbach.

Wer gedacht hätte, dass der Wetterwechsel am Samstag und Sonntag mit deutlich tieferen Temperaturen und dem einen oder anderen Regenschauer den Andrang der Besucher bremsen würde, sah sich getäuscht.

Das Markttreiben bot für jeden Besucher etwas - egal ob man etwa Kunsthandwerk, regionale Produkte oder Hüte kaufen oder ob man einfach nur etwas essen oder trinken wollte. Das Angebot an Speisen und Getränken war äußerst abwechslungsreich und kein Besucher dürfte hungrig nach Hause gegangen sein. So fand beispielsweise das frisch am Schlossplatz vor den Augen der Besucher gebackene Holzofenbrot viele Liebhaber. Wer sehen wollte, wie Äpfel gekeltert werden, konnte dies am Stand des Obst- und Gartenbauvereins nahe des Alten Rathauses tun.

Livemusik und Führungen

Regelmäßige Musikdarbietungen auf der Freitreppe vor der Abteikirche ließen viele Besucher mitswingen und auch für Kulturinteressierte war etwas geboten: In zahlreichen Führungen erfuhren Interessenten etwas über die reichhaltige Historie der Barockstadt - entweder bei einer Altstadtführung oder Führungen durch die Pfarrkirche, die Abtei oder die Abteikirche mit Orgelvorspiel. Mit dem Evensong-Chor in der Pfarrkirche St. Gangolf ging am Sonntagabend der Wendelinusmarkt auf die Schlussgerade.

WINFRIED ZANG