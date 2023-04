Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Asphaltdecke und Schutzhütte für Röllbacher Grüngutsammelplatz

Gemeinderat: Realisierung noch für 2023 angedacht

Röllbach 26.04.2023 - 13:44 Uhr < 1 Min.

Die Fläche des Röllbacher Grüngutplatzes (Foto), der sich im Wald befindet, soll asphaltiert werden, zudem wird eine Schutzhütte für das Aufsichtspersonal gebaut. Beide Maßnahmen beschloss der Gemeinderat am Montag.

Rückblick: Bereits im vergangenen Jahr wurde die Zuwegung zum Grüngutsammelplatz, der im Waldbereich in der Nähe der Wassertretanlage liegt, geschottert. Schon länger in Gespräch waren weitere Maßnahmen wie jetzt beschlossen, weshalb es auch vor einiger Zeit - am Samstag, 15. April - bereits einen Vor-Ort-Termin für das Gremium gab, um sich ein Bild von der Situation zumachen.

Die Asphaltierung soll der besseren Befestigung des Platzes, dessen Zufahrt mit einer Schranke geregelt werden kann, dienen. Mit dem künftig festen Untergrund sollen sowohl die Anlieferung von Grüngut als auch das Schreddern von solchem mit schwerem Gerät erleichtert werden. Darüber hinaus soll mit der Maßnahme auch der Abtransport besser vonstattengehen können. Die Schutzhütte ist für das Aufsichtspersonal gedacht.

Weiteres Vorgehen

Wie Bürgermeister Michael Schwing auf Nachfrage unseres Medienhauses informierte, sei das weitere Vorgehen wie folgt: Nach der Genehmigung gehe der Antrag zum Miltenberger Landratsamt. Sobald es von dort grünes Licht gebe, gehe die Maßnahme in die Ausschreibung. Es sei auf alle Fälle angedacht, das Projekt noch in diesem Jahr zu realisieren.

Die Bauphase selbst schätzt der Bürgermeister auf nicht allzu lange ein, eventuell sei kurzzeitig keine Anlieferung von Grüngut möglich. Dieser Umstand könne aber mit Ausweichzeiten im Anschluss eventuell wieder kompensiert werden. Kosten für die Gesamtmaßnahme - Asphaltierung und Schutzhütte - könnten, so Schwing, zu jetzigen Zeitpunkt aufgrund der noch nicht erfolgten Ausschreibung noch nicht genannt werden.

mab