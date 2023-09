Archäologe spricht über die Bedeutung der Ausgrabungen in Obernburg

Der Ar­chäo­lo­ge Alex­an­der Reis hat den wis­sen­schaft­li­chen Sam­mel­band »Der Rhein-Main-Ge­biet in der Spätan­ti­ke« her­aus­ge­ge­ben. Im Buch, das die Zu­sam­men­fas­sung der Ta­gung in Obern­burg vom 12. bis 13. April 2018 be­in­hal­tet, fin­den sich un­ter an­de­rem Auf­sät­ze von Ma­nue­la Stu­der-Kar­len (»Die Iko­no­gra­fie der Obern­bur­ger Glas­scha­le im Kon­text spätan­ti­ker Bil­der­welt«), Ste­fa­nie Na­gel (»Die Scha­le von Obern­burg - ein be­zeich­nen­des Bei­spiel spätan­ti­ker Hand­werks­kunst«), Se­bas­ti­an Ris­tow (»Die Glas­scha­le von Obern­burg und die früh­christ­li­chen Zeug­nis­se in Süd­west­deut­sch­land und im El­sass«) und Reis selbst. Im Rah­men ei­nes Vor­trags­a­bends zur Obern­bur­ger Glas­scha­le am Di­ens­tag, 26. Sep­tem­ber, hat sich der Ar­chäo­lo­ge über die Be­deu­tung der Aus­gra­bun­gen in Obern­burg und über sei­ne Ar­beit mit un­se­rem Mit­ar­bei­ter Heinz Lin­dusch­ka un­ter­hal­ten.