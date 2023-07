Arbeitsmarkt im Kreis Miltenberg ist stabil, aber der Schwung fehlt

Arbeitslosenquote leicht gestiegen

Miltenberg 06.07.2023 - 15:57 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Menschen unterhalten sich in Berlin bei einer Jobmesse für Ukrainer an einem Infostand. In der Arbeitslosenstatistik für den Kreis Miltenberg werden mittlerweile auch Geflüchtete aus der Ukraine erfasst. Symbolfoto: Christoph Soeder (dpa)

Die Region sei stabil über die Wintersaison gekommen, auch weil es kein Frostwinter war. Aber die Frühjahrsbelebung sei etwas gedämpft ausgefallen. Inflation, Digitalisierung und die Energiewende seien Herausforderungen für den Markt. Die Pandemie spiele derweil keine Rolle mehr: »Corona ist Gott sei Dank in große Ferne gerückt«, so Giegerich.

ARBEITSLOSIGKEIT

Die Arbeitslosenquote für den Kreis Miltenberg lag im Juni bei 3,5 Prozent. Zum Vergleich: Beim letzten Main-Echo-Bericht über die Arbeitsmarktsituation im Oktober 2022 lagen die Zahlen bei 3,2 Prozent. Giegerich erklärt das so: Über den Winter gebe es saisonal bedingt einen leichten Zuwachs. Normalerweise seien der April und Mai ganz starke Monate, in denen die Quote zurückgehe. Doch: »Den Anstieg haben wir nicht mehr so richtig abgebaut bekommen.« Sie beruhigt aber auch, da vor der Arbeitslosenquote immer noch die Zahl drei stehe. Davon würde man andernorts träumen.

STELLEN

Im aktuellen Bericht der Arbeitsagentur für den Bayerischen Untermain heißt es: In der Region gab es im Juni 559 neue Stellen. Das sind 35 weniger als im Mai und 119 weniger als noch vor einem Jahr. Giegerich begründet dies mit dem Markt, der wenig Dynamik zeige. »Die Firmen halten ihre Leute«, so die Pressesprecherin. Einige Betriebe meldeten ihre freien Stellen allerdings auch gar nicht bei der Agentur. Giegerich verweist auf Mathilde Schulze-Middig, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur. Sie schreibt aktuell: »Die Nachfrage nach Fach- und Arbeitskräften ist in vielen Branchen ungebrochen hoch.« Deswegen setze die Behörde gezielt auf Weiterbildung und Qualifikation (siehe Hintergrund). Giegerich kann der Situation aber auch Positives abgewinnen: Für diejenigen, die sich beruflich verändern wollen, gebe es viele Wechselmöglichkeiten.

KURZARBEIT & INSOLVENZEN

Das Thema Kurzarbeit ist in den vergangenen Monaten »absolut in den Hintergrund getreten«, so Giegerich. Zudem seien die Sonderregelungen zur Kurzarbeit Ende Juni ausgelaufen. Ab sofort könne man Kurzarbeit nicht mehr vereinfacht anmelden. Die während Corona befürchtete Insolvenzwelle sei derweil nicht eingetreten. Dies sei auch darauf zurückzuführen, dass es im Kreis Miltenberg viele Traditionsunternehmen gebe, die zum Beispiel bei den Rücklagen gut aufgestellt seien. »Wir haben eine solide Struktur am bayerischen Untermain«, sagt die Pressesprecherin.

AUSBILDUNG

Im aktuellen Bericht schreibt die Vorsitzende der Geschäftsführung, Schulze-Middig: »Die Situation am lokalen Ausbildungsmarkt für Bewerber ist äußerst günstig - jede und jeder kann den Weg zur Fachkraft wählen und gehen.« Es gebe noch viele freie Ausbildungsplätze für diesen September. Pressesprecherin Claudia Giegerich ist die Ausbildung ein »Herzensanliegen«. Leider werde die Spanne zwischen den vielen angebotenen Stellen und den wenigen Bewerbern immer größer. Viele schlagen den Weg in Richtung Studium oder zu weiterführenden Schulen ein. »Körperliche Arbeit und das Handwerk haben an Attraktivität verloren, obwohl das ein solider Start in ein künftiges Berufsleben wäre«, findet Giegerich. Sie betont, dass es auch jetzt noch nicht zu spät sei, sich für September zu bewerben.

Geflüchtete

Die Zunahme der Arbeitslosenzahlen komme auch daher, dass geflüchtete Menschen aus der Ukraine nun von der Statistik miterfasst würden. Im Agenturbezirk seien aktuell knapp 2000 erwerbsfähige Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit gemeldet. »Es gibt die eine oder andere Berufsaufnahme«, erläutert Giegerich. Doch es handele sich bei den Ukrainern häufig um Frauen mit Kindern, bei denen die Betreuung nicht leicht sei. Viele Geflüchtete wollten auch zurück in ihre Heimat. Andere Personengruppen, wie etwa Afghanen, würden bei der Arbeitslosenquote noch nicht berücksichtigt, da sie sich noch im Asylverfahren befänden.

PROGNOSE

Eine Prognose sei »schwieriger denn je«, gesteht die Pressesprecherin. Doch sie sagt auch: »Wir denken, dass die Lage stabil bleibt. Wir sehen keine Katastrophen auf uns zukommen.« Natürlich gebe es aber viele Unwägbarkeiten, wie den Krieg in der Ukraine und die Kostensteigerung, etwa bei Gas. Der Markt warte ab. Es werde wohl keine großen Einbrüche geben - aber eben auch keine Aufbruchsstimmung.

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Qualifizierungs- und Berufsberatung Die Arbeitsagentur in Aschaffenburg bietet verschiedene Beratungsangebote. Dazu zählen: - Qualifizierungsberatung: Sie soll dabei unterstützen, Handlungsfelder zur Fachkräftesicherung in Unternehmen zu identifizieren und daraus Lösungen abzuleiten. Infos: Tel. 06021 390474; Aschaffenburg.Qualifizierungsberatung@arbeitsagentur.de; www.arbeitsagentur.de/vor-ort/aschaffenburg/unternehmen/weiterbildung-beschaeftigter-in-unternehmen - Berufsberatung vor dem Erwerbsleben: Hier werden Jugendliche und junge Erwachsene bei der Berufs-, der Studienwahl, während der Berufsausbildung, des Studiums oder am Anfang ihres Berufslebens individuell beraten und unterstützt. Infos: Tel. 06021 390600; www.arbeitsagentur.de/vor-ort/aschaffenburg/ausbildung-und-studium - Berufsberatung im Erwerbsleben: Bietet Unterstützung, wenn Menschen berufstätig sind und sich beruflich verändern wollen oder nach einer Unterbrechung eine neue Perspektive suchen. Auch wenn Menschen arbeitssuchend oder arbeitslos sind und ihre beruflichen Chancen durch Orientierung und Beratung erweitern möchten, greift das Angebot. Infos: Tel. 06021 390705; Aschaffenburg.BBiE@arbeitsagentur.de; www.arbeitsagentur.de/vor-ort/aschaffenburg/bbie (juh)