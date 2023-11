Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Arbeitslosenquote im Odenwaldkreis stabil bei 5,0 Prozent

Nur zwölf Personen weniger ohne Beschäftigung

Odenwaldkreis 03.11.2023 - 16:32 Uhr 1 Min.

Im Vergleich der beiden Rechtsgebiete ist im zurückliegenden Monat ein Rückgang um 21 auf 1622 Personen in der Zuständigkeit des Kommunalen Job-Centers (SGB II) zu verzeichnen. Im Zuständigkeitsbereich der Agentur für Arbeit in Erbach waren im Oktober 968 Personen arbeitslos gemeldet. Dies ist ein Anstieg von neun Menschen im Vergleich zum Vormonat. Vor einem Jahr waren hier 745 Arbeitslose registriert. Den größten Rückgang gab es bei den arbeitslos gemeldeten 15- bis 24-Jährigen. Hier waren es 15 weniger als im Vormonat (gesamt 328). Die Anzahl der arbeitslos gemeldeten Frauen ist um zwölf auf 1257 zurückgegangen. Einen weiteren Rückgang gab es bei den arbeitslosen Mitbürgern ohne deutschen Pass. Hier sank die Zahl der gemeldeten Personen um zwei auf 1169. Lediglich bei den arbeitslosen Personen über 50 Jahre wurde ein geringer Anstieg um sechs auf 870 verzeichnet.

Das Kommunale Job-Center hat im Oktober 2363 Bedarfsgemeinschaften (drei mehr als im September) betreut. Die Anzahl der Personen in den Bedarfsgemeinschaften ist im Vergleich zum Vormonat um 23 auf 5.185 zurückgegangen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist jedoch ein Anstieg um 63 sichtbar.

Im vergangenen Monat waren im Odenwaldkreis 542 freie Arbeitsstellen gemeldet, was einem Rückgang um 0,9 Prozent im Vergleich zum Vormonat und einem Rückgang um 10,7 Prozent zum Vorjahr entspricht. Diese rückläufige Entwicklung spiegele sich auch auf dem Ausbildungsmarkt wider. Im Berufsberatungsjahr 2022/2023 waren es 608 gemeldete Bewerber. Dies stelle ein Anstieg um 9,7 Prozent zum Vorjahr dar. Bei den gemeldeten Ausbildungsstellen im Berichtsjahr 2022/2023 liege eine Reduzierung um 1,5 Prozent auf 386 Stellen vor. Mit einer Arbeitslosenquote von 5,0 Prozent liegt der Odenwaldkreis weiterhin unter der hessischen Quote von 5,3 Prozent. Im südhessischen Vergleich liegt er weiterhin auf dem vierten Platz hinter der Bergstraße mit einer Quote von 4,5 Prozent. Danach folgen der Landkreis Darmstadt-Dieburg mit 4,7 Prozent und der Landkreis Offenbach mit 4,9 Prozent. Schlusslicht ist nach wie vor der Kreis Groß-Gerau mit 5,9 Prozent.

Manfred Giebenhain