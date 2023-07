Arbeitslosenquote im Odenwaldkreis stabil bei 4,7 Prozent

Sorge bereitet wirtschaftliche Lage

Odenwaldkreis 03.07.2023 - 13:25 Uhr 1 Min.

Betrachtet man die beiden Rechtsgebiete getrennt, so ist ein Rückgang um zehn auf 1.624 Personen im Vergleich zum Vormonat in der Zuständigkeit des Kommunalen Job-Centers (SGB II) zu verzeichnen. Die Arbeitslosigkeit im Zuständigkeitsbereich der Erbacher Arbeitsagentur ist dagegen angestiegen, so waren 38 Personen mehr gemeldet als im Mai. Der Meldung nach gab es den größten Rückgang bei den arbeitslos gemeldeten Frauen. Ihre Anzahl ging um sieben auf 1182 zurück. Ebenfalls ist die Zahl der arbeitslos gemeldeten jungen Erwachsenen zwischen 15 und 24 Jahren leicht rückläufig: Hier waren es vier weniger als im Vormonat (gesamt 300). Einen weiteren Rückgang gab es bei den arbeitslosen Mitbürgern ohne deutschen Pass; mit 1117 zwei weniger als vor einem Monat. Bei den arbeitslosen Personen über 50 Jahren wurde ein Anstieg um sieben auf 748 verzeichnet.

Im Bereich der Agentur für Arbeit in Erbach steigt die Zahl der Arbeitslosen weiter an. Gegenüber vor einem Jahr liegt die Zahl um 137 Personen höher. Auch die Quote von Juni 2022 mit 1,3 Prozent ist deutlich auf nun 1,6 Prozent im Juni 2023 angestiegen. Als Ursache wird angegeben, dass Unternehmen aufgrund der aktuell leicht schwächelnden Wirtschaftslage zurückhaltender bei Einstellungen geworden sind. Im Juni hat das Kommunale Job-Center 2442 Bedarfsgemeinschaften (51 weniger als im Mai) betreut. Die Anzahl der Personen in den Bedarfsgemeinschaften ist im Vergleich zum Vormonat um 165 auf 5375 zurückgegangen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist jedoch ein deutlicher Anstieg um 580 sichtbar.

Im vergangenen Monat waren im Odenwaldkreis 588 freie Arbeitsstellen gemeldet, was einem erneuten Rückgang um 7,0 Prozent im Vergleich zum Mai und ein Anstieg um 10,5 Prozent zum Vorjahr entspricht. Die gemeldeten Arbeitsstellen verteilen sich unter den ersten drei Bereichen mit 121 bei den fertigungstechnischen Berufen, gefolgt von Verkehrs- und Logistikberufen mit 73 sowie Fertigungsberufen mit 64 Stellen. Auch wenn der Odenwaldkreis weiterhin unter der hessischen Quote von 5,1 Prozent liegt, wird deutlich, dass der Arbeitsmarkt an Stabilität verloren habe. Abschließend heißt es: »Es bleibt abzuwarten, ob die derzeitige Insolvenz-Welle auch im Odenwaldkreis bei Groß- und Mittelstand Spuren hinterlässt.«

Manfred Giebenhain