Aquaphobie-Festival und Weinfest: Warum gelten in Erlenbach verschiedene Regeln für Feste?

Das ei­ne Fest darf in Er­len­bach bis 2 Uhr nachts Mu­sik ma­chen, das an­de­re nur bis 23 Uhr: Das sorgt für De­bat­ten im In­ter­net. Be­su­cher des Aqua­pho­bie-Fes­ti­vals zei­gen sich dort ver­är­gert, dass die Mu­sik beim Tech­no-Event we­sent­lich früh­er ab­ge­schal­tet wer­den muss­te als nun beim Er­len­ba­cher Wein­fest. »Glei­ches Recht für al­le«, for­dert zum Bei­spiel ei­ne Fa­ce­book-Nut­ze­rin für die zwei po­pu­lärs­ten Som­mer­fes­te in der Stadt. Was sind die Hin­ter­grün­de die­ser un­ter­schied­li­chen Re­geln? Nach­ge­fragt bei der Stadt­ver­wal­tung.