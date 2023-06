Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Applaus für turbulente Komödie am HSG

Unterstufentheater inszeniert »Schwer verdächtig«

Erlenbach a.Main 29.06.2023 - 00:00 Uhr 2 Min.

Schwer verdächtig: Mit diesem Stück kehrt das Unterstufentheater auf die Bühne des Erlenbacher Gymnasiums zurück.

27 Mitwirkende auf der Bühne und noch einmal genau so viele Personen im Hintergrund studierten unter der Leitung von Martin Lange monatelang diese witzige Komödie ein. Die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler überzeugten dabei mit ihren Gags und ihrer Spielfreude und sorgten für ein volles Haus in der Aula des HSG. Gelingen konnte dies nur durch eine fein abgestimmte Beleuchtung wie Mikrofonierung durch die Technik-AG und eine oscarreife Leistung hinter der Bühne, denn es galt, 27 Schülerinnen und Schüler für den Auftritt zu schminken, anzuziehen und manchmal Händchen zu halten.

Wo ist die kostbare Statue?

Zur Handlung: »Wir sind Detektive, die ihren eigenen Einbruch aufklären« - im Gammelkeller von Bellandris, der Tochter der Familie Strippenstein, und ihren Freundinnen wird es Ernst. Im Anwesen der Eltern ist eingebrochen worden und es fehlt die kostbare Statue »Antigone küsst Haimon«, die zwar hässlich, aber unglaublich wertvoll ist und der Gräfin sehr am Herzen liegt. Bellandris ist darüber ebenfalls schockiert, aber vor allem deswegen, weil sie eigentlich nur den Diebstahl eines Ordners in Auftrag gegeben hat, der Aufklärung über ihre Familiengeschichte und damit ihr Erbe bringen soll.

Als dann auch noch alle Preise für die Tombola zugunsten des Waisenhauses und sämtliche Kuchen vermisst werden, wird das Ganze »als Verbrechen eingestuft und bekommt die höchste Dringlichkeitsstufe«. Aufklären soll diese Einbruchserie die SOKO »Umluftherd«, die ihrerseits einer merkwürdigen Serie an Küchendiebstählen auf der Spur ist. Saftpresse, Toaster und Geschirrspüler - nichts ist vor den Küchendieben sicher.

Während die einen auf Verbrecherjagd sind, schwitzen unterdessen die Stadthonoratioren über der Planung der Tombola. Man entscheidet sich für die Häschenwitze und die Bauchrednertruppe und ahnt nicht, auf was für ein Finale das Sommerfest der Grundschule zuläuft. Denn hat nicht Sabine, die Freundin von Bellandris, die beiden Ganoven Kalle und Siggi bei der Currywurstbude belauscht und kennt deren Plan für das Sommerfest? Und warum hat das Kind Vanessa-Hortensia ein Bild der Skulptur zu zeichnen vermocht, das die beiden Detektive Ines Kanke und Pilatus Müller doch bald auf eine heiße Spur bringt? Das Sommerfest ist in vollem Gange, bis die Männern und Frauen in schwarzen Anzügen auftauchen und wieder verschwinden, aber ein entscheidendes Detail da lassen.

Alles endete in einem filmreifen Kuss mit Konfetti, sodass alle Diebstähle aufgelöst werden konnten. Großer Applaus belohnte die Theatergruppe für ihre Darbietung.

Pressemitteilung des Hermann-Staudinger-Gymnasiums (bearbeitet)

Pressemitteilung HSG

Hintergrund: Unterstufentheater-Team Mitwirkende: Béla Grimm, Marie Schuck, Demian Berninger, Lea Aylin Arpak, Mirja Lorke, Mayla Lorke, Ben Stegmann, Sena Dündar, Azra Tirasci, Leona Väth (alle 5. Klasse), Beyza Ekiciler, Helene Batteiger, Franziska Wambach, Nora Nuspl, Marlen Schmitt, Tessa Herkert, Enja Reinfelder (alle 6. Klasse), Lea Thiel, Feline Grewe, Josefina Altceimer, Hannah Wessely, Elena Linke, Polly Grimm, Naomi Hartmann, Amelie Graf, Sarah Bauer, Max Ratschker (alle 7. Klasse), Nadja Zengel (10. Klasse), Elias Albouchi, Milena Henneberger, Luca Klüpfel, Carolin Hofmann und Leonard Jaschke (alle Q11). Technik-AG: Anna Hohm, Laura Thiel, Elias Hensel, Louis Rachor (alle 10. Klasse), Lilli Herkert (9. Klasse), Leonard Bracharz, Levi Hayward (alle 8. Klasse). Unterstützung: Simon Lange, Jordan Karg, Finja Lange, Fabian Lange, Karin Lange.