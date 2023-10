Anspruchsvolles in Aquarell und Acryl in Kingenberg

Maria Eigl zeigt ihre Kunst

Klingenberg a.Main 13.10.2023 - 14:35 Uhr 1 Min.

Ausdrucksstarke Tierportraits sind Teil der Ausstellung der Michelstädter Künstlerin.

Eigls Gemälde zeichnen sich durch einen ganz eigenen Charakter aus, ihre wunderbaren Toskana-Gemälde beispielsweise überzeugen durch eine hervorragende Bildkomposition und Farbwirkung, vermitteln viel Atmosphäre. Vom Süden in den Norden: Bilder wie »Welle Sylt« oder »Dünen Sylt« haben abermals ein schönes Flair - ganz anders, aber genau so großartig in Szene gesetzt wie die Toskana-Werke - und zeigen zudem auch die Vielseitigkeit der Künstlerin, wenn es darum geht, Natur und Landschaft festzuhalten. Das Werk »Bunter Wald« vermittelt eine angenehme Herbststimmung, während bei Darstellungen von Eichhörnchen, Löwe, Tiger und Co. sehr viele Feinheiten zu erkennen sind. Die Malerin vermag es gar, durch ihre Art des Ausdrucks den auf Leinwand gebannten Tieren Persönlichkeit zu verleihen.

Mit viel Fingerspitzengefühl und Klasse sind auch ihre Blütenbilder angefertigt, denen ein großes Maß an Vitalität eingehaucht wurde. Beeindruckend »Aquarell Afrika«, es zeigt ein menschliches Porträt. »Am Strand«, »Blick über das Meer«, »Meeresrauschen«, »Klimawandel« sowie das »Mondbild«: Diese Exponate fallen als Kontrast in der Ausstellung sofort auf. Zum einen, weil es sich um Acrylarbeiten handelt. Zum anderen, weil diese mit großartigen Reliefstrukturen daherkommen und somit wieder ihr ganz eigenes Wesen haben. Auch wieder die Natur beziehungsweise in dem einen Fall die Auswirkungen menschlichen Handelns (»Klimawandel«) zum Thema, findet die Künstlerin hier ganz andere Ansätze als in den Aquarellen: Die Balance zwischen Darstellendem und Abstraktem ist perfekt geglückt. Einige toll ausgearbeitete Ansichten der Klingenberger Altstadt, welche das Schaufenster zieren, runden die Ausstellung gekonnt ab.

Besichtigung bis Sonntag, 5. November, samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr (an Kunstraum-Mitglieder im Atelier im historischen Rathaus, Hauptstraße 26a, wenden) oder nach Vereinbarung, Tel. 0151 21324309, E-Mail post@kunstraum-churfranken.de; Infos zur Künstlerin unter aquarellarium-1.jimdosite.com

Marco Burgemeister