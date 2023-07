Domkapitular Albin Krämer appelliert, die Zukunft neu zu gestalten

Annatag in Obernburg

Obernburg 25.07.2023 - 10:05 Uhr < 1 Min.

Der Annatag ist für viele Obernburger, die nicht mehr hier wohnen ein willkommener Anlass, ihre Heimat und ihre Verwandten und Freunde zu besuchen. Heuer feierten die Obernburger ihren höchsten lokalen religiösen Feiertag schon zum 506. Male.

Domkapitular Krämer betonte in der Predigt, dass der Annatag gerade in schwierigen Zeiten mit Ukraine-Krieg und anderen Krisen den Menschen sehr guttue. Es gebe derzeit viele Herausforderungen und Veränderungen und in vielen Pfarreien keine festen Priester mehr. Auch die hohen Austrittszahlen aus der Kirche seien erschreckend. Krämer betonte, dass früher vorbei sei und früher auch nicht mehr kommen werde. Die Zeiten, die Menschen und die Gesellschaft veränderten sich. Krämer appellierte an die Gläubigen, aber nicht zu jammern und nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern die Zukunft neu zu gestalten. »Im Kleinen liegt die Kraft des Großen. Wachsen braucht aber auch Zeit, Geduld und einen langen Atem.«

Für die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes sorgte der Musikverein Obernburg. Die Kollekte des Annatages ist für die Erhaltung und Restaurierung der Sankt Annakapelle. Der Freundeskreis Pia Fidelis verkaufte Kuchen und Torten zum Mitnehmen. Der Erlös kommt dem sanierten Pfarrheim Pia Fidelis zugute. Am Abend endete der Annatag mit einer Andacht für die Verstorbenen am Freialtar der Annakapelle.

Noch bis Freitag finden täglich um 18.30 Uhr an der Annakapelle Messfeiern statt, unter anderem mit musikalischer Begleitung des Chors Weiber G'schrey (Mittwoch) und Schmitt & Friends (Freitag).

ro