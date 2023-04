Angestellte übernimmt »Adelberger«

Gewerber: Simone Reubelt wird neue Chefin - Messerschmiede gibt es weiterhin

Miltenberg 21.04.2023 - 17:52 Uhr 1 Min.

Simone Reubelt (Mitte) wird den Laden in Miltenberg von Eva und Roman Adelberger übernehmen. Foto: Anja Keilbach

Ihre Angestellte, Simone Reubelt aus Eichenbühl, übernimmt den Laden und zieht nur zwei Häuser weiter in die Hauptstraße 96.

Der Name Adelberger steht für Geschenk- und Dekoartikel, ist aber auch bekannt als Messerschmiede. Die Eltern von Roman Adelberger übernahmen in den 50er-Jahren in Obernburg ein Ladengeschäft und eine Schleiferei.

Sohn Roman hat den Beruf des Messerschmieds erlernt, machte seinen Meister und trat nach dem Tod des Vaters in das Geschäft mit ein. Er übernahm die Schleiferei, den Haushaltswarenladen führte die Mutter eine Weile weiter. Als aber das Geschäft mit dem Schleifen mit dem Sterben der Kleiderfabrikation in der Region immer weniger wurde, hat sich das junge Ehepaar Adelberger entschlossen, wieder mit einem kleinen Laden anzufangen. Das war 1997 in der Römerstraße in Obernburg.

1999 haben sie in Miltenberg das zweite Geschäft eröffnet, es 2007 im Eingangs-, Schaufenster-, und Innenbereich umgebaut. Fünf Jahre hatten die Adelbergers noch einen zweiten Laden in der Hauptstraße 146 namens »Herzensgut«, der aber 2017 wieder geschlossen wurde. Übrig blieb das Geschäft in der Hauptstraße, das die Corona-Pandemie 2020 bis 2022 sehr hart traf. Sie mussten einige Kämpfe mit Behörden austragen. »Es war für mich die härteste Phase in meiner Zeit als Geschäftsfrau«, so Eva Adelberger. Nach überstandener Krise währte die Freude nur kurz, denn Anfang 2022 kam der nächste Schlag. Die Vermieter kündigten ihren Mietvertrag wegen Eigenbedarf.

Dass dies alles für sie zu viel wird, kommunizierten die Adelbergers den Angestellten und es wurde wiederholt über Nachfolge gesprochen. Simone Reubelt teilte Anfang 2022, das Geschäft übernehmen zu wollen. Neue Räume wurden im ehemaligen Sporthaus Roth gefunden. Reubelt wird den Namen »Adelberger - der Laden« übernehmen. Anfang Juli soll Geschäftseröffnung sein. Auch Schleifarbeiten nimmt sie dort nach wie vor an, die in der Werkstatt in Eichelsbach bearbeitet werden, wo Roman Adelberger auch weiter Messerschmiede-Seminare anbietet.

anke