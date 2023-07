An Silvester mit Schreckschusswaffen hantiert

Justiz: Soldat muss 2100 Euro Strafe zahlen

Miltenberg 05.07.2023 - 10:56 Uhr 1 Min.

Nach Verlesung der Anklageschrift wollte der Angeklagte, ein 25-jähriger Berufssoldat, der von Rechtsanwalt Thomas Bayer beraten wurde, keine Angaben zur Sache machen. Im Zuge der Beweisaufnahme sagten zwei Polizisten aus, denen die beiden Männer im Zuge einer Routinestreife aufgefallen waren. Aus dem Auto heraus hätten sie zwei Personen gesehen, von denen eine mit einer Pistole Richtung Straße gezielt und auch geschossen habe, was am Mündungsfeuer zu erkennen gewesen sei. Bei der anschließenden Kontrolle hätten drei Waffen mit PTB-Zeichen am Boden gelegen, die laut eigener Aussage dem Angeklagten gehört hätten. Allerdings, so die weitere Aussage der Tatverdächtigen, hätten beide geschossen.

Angeklagter bestätigt Besitz und Schüsse

Die Verhandlung spitzte sich ein wenig auf die Frage zu, ob die Angeklagten vor der polizeilichen Befragung ordnungsgemäß belehrt worden waren. Einen eindeutigen Beleg dafür konnte die Beweisführung nicht erbringen, was aber letztendlich auch nicht erforderlich war, da der Angeklagte in seinem letzten Wort bestätigte, dass die Waffen ihm gehörten und beide geschossen hätten. Mit diesem »Geständnis« sah die Staatsanwältin die vorgeworfenen Taten als erwiesen und forderte wie im ursprünglichen Strafbefehl eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen, wobei die Tagessatzhöhe mit 70 Euro zu bemessen sei.

Der Verteidiger führte an, dass der Angeklagte Waffen mit sich geführt habe, die er frei erwerben durfte und auf seinem Grundstück hätte haben dürfen. Nur wenige Meter neben seinem Anwesen war er angetroffen worden. Zudem war Silvester und die Leute wüssten in der Regel nicht, dass sie mit Schreckschusswaffen nicht umgehen dürften. Der Angeklagte sei Soldat und dürfe »im Dienst« Waffen, sogar Kriegswaffen, führen. Ihm sei nicht bewusst gewesen, dass er hier etwas falsch mache. Aufgrund dieses Irrtums betrachte er den Strafbefehl als zu hart und er beantrage die Einstellung gegen eine Geldauflage. Damit wollte sich die Staatsanwältin nicht anfreunden, da ein Soldat wissen müsse, wie er mit Waffen umzugehen habe.

Das Urteil von Richterin Manuela Mettmann-Weisgerber lautete auf schuldig im Sinne der Anklage. In ihrer Begründung sah die Richterin das Geständnis positiv und die Tatsache, dass niemand gefährdet worden war. 30 Tagessätze je 70 Euro, zehn weniger als gefordert, muss der Angeklagte, der beruflich auch noch mit einem Disziplinarverfahren rechnen muss, neben den Kosten des Verfahrens zahlen. Ob gegen das Urteil Einspruch eingelegt wird, war am Ende der Verhandlung nicht bekannt.

