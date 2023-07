Amtsdinge regeln ohne Behördengang

Über das Bayernportal können Anträge digital eingereicht werden. Foto: Sabrina Ball

Ein Beispiel: Die Marktgemeinde Eschau. Insgesamt 52 Dienstleistungen bietet die Kommune über das Bayernportal (siehe Hintergrund) an. Bürger müssen also nicht mehr selbst zum Rathaus gehen, um etwa ein Führungszeugnis anzufordern und ihren Hund anzumelden. Es reichen ein paar Mausklicks im Bayernportal. Dafür zeichnete die Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) die Gemeinde im Juni als digitales Amt aus. Eschau ist nicht alleine mit der Auszeichnung. Im Landkreis Miltenberg hat Gerlach schon rund der Hälfte der Kommunen ihre Plakette überreicht.

Doch egal ob Eschau, Obernburg oder Erlenbach: Die Gemeinden sind spät dran. Nach Onlinezugangsgesetz hätten alle Verwaltungsleistungen ursprünglich schon bis 2020 online verfügbar sein sollen - die Frist wurde allerdings bis Ende 2022 verlängert. Doch kaum eine Gemeinde hat das geschafft. Die meisten Auszeichnungen als digitales Amt wurden in diesem Jahr vergeben - egal ob auf kommunaler oder Landkreisebene.

In sozialen Medien gibt es für diesen Rückstand viel Häme. Deutschland als Digitalisierungswüste. Die Gründe für die Verzögerung liegen laut Gerhard Rüth (CSU), dem Bürgermeister der Marktgemeinde, vor allem an fehlenden Kapazitäten, sprich zu wenig Geld und Personal. So habe die Gemeinde während der Corona-Pandemie entschieden, zunächst die Valentin-Pfeifer-Volksschule digital auszustatten. Auch den Ausbau der Breitbandanschlüsse in Eschau stand auf dem Programm. Aber im Eschauer Rathaus steht für digitale Themen nur eine halbe Stelle zur Verfügung.

Luisa Herbeck hat diese Stelle inne. Sie sagt, dass es bei Digitalisierung ganze Reihe an Problemen gebe, die vielen Menschen nicht bewusst seien. So habe es etwa einen Notfallplan gebraucht, für den Fall, dass es ein Problem mit der Informationssicherheit gibt. Zum Beispiel im Falle eines Hackerangriffs. Erst diese Woche warnte Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamts, im Gespräch mit Zeitungen der Funke Mediengruppe vor Cyberangriffen auf öffentliche Verwaltungen. Da Gemeinden durchaus sensible Daten speichern, kann so ein Angriff schnell zum Problem werden. Ein Angriff auf das Landkreisamt Anhalt-Bitterfeld vor rund zwei Jahren hat gezeigt, wie schnell ein Zusammenbruch des IT-Systems auch auf lokaler Ebene für Ärger sorgt. So war es mehrere Wochen lang nicht möglich, dort ein Auto anzumelden. Bei Angelscheinen dauert es deutlich länger. Zudem stellten die Hacker nicht-öffentliche Sitzungsprotokolle und private Daten von Kreisratsmitgliedern ins Darknet.

Auch abgesehen von Sicherheit vor Angriffen habe der Datenschutz die Verwaltung viel Aufwand gekostet, so Gerhard Rüth. All das binde Kapazitäten, die dann beim Ausbau der digitalen Verwaltung gefehlt haben. Der Bürgermeister ist sich allerdings bewusst, dass die Anforderungen in Zukunft steigen werden - und damit wohl auch die Notwendigkeit von Personal.

Etwas verspätet stehen nun alle Verwaltungsleistungen der Marktgemeinde digital zur Verfügung. Damit hat sie ihr Soll erfüllt. Ihr nächstes Digitalisierungsprojekt steht in den Startlöchern: Ein Dokumentenmanagement-System, also ein papierfreies Büro.

Doch einige Gemeinden sind weiterhin nicht so weit. Miltenberg etwa bietet bisher nur 27 Leistungen online an. Davon werden neun zentral auf Landesebene angeboten, also automatisch in allen Gemeinden, ohne deren Zutun. Die Gemeinde Weilbach steht aktuell noch schlechter da: Sie bietet aktuell nur diese neun Leistungen an. Das soll sich allerdings schon bald ändern. So schrieb der erste Bürgermeister Robin Haseler (SPD) auf Nachfrage, dass das Portal mit allen Verwaltungsleistungen soweit fertig sei, und die Gemeinde nur auf das Okay ihrer IT-Dienstleisters warte. Der Prozess habe sich etwas gezogen, da die Implementierung von digitalen Zahlungen Problemen bereitet habe.

Wie ein Sprecher des Ministeriums für Digitales auf Anfrage mitteilte, drohen weiterhin säumigen Gemeinden allerdings keine Sanktionen seitens des Freistaats.

Besser spät als nie Die Digitalisierung in Deutschland hinkt hinterher - auf Ebene der Kommunen hinkt sie mittlerweile etwas schneller. Die Gemeinden ha-ben zu lange gebraucht, ohne Frage. Zu viel ist in den letzten 20 Jahren verschlafen worden. Aber langsam bewegt sich der kommunale Apparat in die richtige Richtung. Dass das alles zu spät passiert, ist nicht nur die Schuld der Gemeinden. Von Bund und Ländern kam viel zu lange viel zu wenig Unterstützung. Wie bei allen Sachen, die auch nur ansatzweise mit dem Internet zu tun haben, wurde die Relevanz für das alltägliche Leben viel zu lange vernachlässigt. Und dann musste es auf einmal ganz schnell gehen. Zu schnell für viele Gemeinden, die in dieser kurzen Zeit weder das Geld aufbringen, noch die personelle Expertise aufbauen konnten. Es bleibt zu hoffen, dass die Gemeinden das Thema Digitalisierung jetzt nicht aus den Augen verlieren. Gerade was das Thema Cybersicherheit angeht. Kriminelle nehmen immer öfter öffentliche Verwaltungen ins Visier. Um dem entgegenzuwirken brauchen Kommunen Experten vor Ort, die die Struktur immer wieder auf neue Formen der Angriffe vorbereiten. Da ist es nicht mit einer halben Stelle im Rathaus getan. Stattdessen braucht es langfristige Expertise. Die müssen sich die Kommunen nun aufbauen oder zukaufen. Und sei es im Verbund. Die Richtung stimmt. Eine Oase in der Digitalisierungswüste Deutschland. Jetzt darf sie nur nicht austrocknen. Maximilian John

Hintergrund: Bayernportal Das www.bayernportal.de ist die zentrale Anlaufstelle für digitale Verwaltungsleistungen im Freistaat. Bürger müssen sich nur einmal für eine dazugehörige Bayern ID registrieren und können sich anschließend für alle dort angebotenen staatlichen und kommunalen Leistungen digital ausweisen. Doch für viele Menschen stellt die Anmeldung eine Hürde dar. Für einige Leistungen müssen Bürger sich mit der Onlinefunktion ihres Ausweises anmelden - eine Funktion, die abseits dessen nur selten genutzt wird. Gerade für technisch weniger erfahrene Menschen eine Herausforderung. ()