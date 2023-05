Amorbacher Stadtkapelle dreht eigenen Winnetou-Film und spielt Musik dazu

Konzert

Amorbach 01.05.2023 - 12:40 Uhr 2 Min.

Beim Frühjahrskonzert bewies die Amorbacher Stadtkapelle nicht nur ihr musikalisches Können, sondern auch ihr Schauspieltalent beim selbstgrehten Film "Winnetou und seine Freunde!", den die Kapelle live beim Konzert perfekt musikalisch umrahmte.

Entstanden ist das unterhaltsame Video auf dem Zeltlager an Pfingsten 2019. Mit viel Liebe zum Detail und einem ordentlichen Quäntchen Humor brachten die Musiker als fesche Cowboys und wilde Indianer samt selbst gebauten imposanten Steckenpferden, einer richtigen Saloonkulisse, Friedenspfeife und origineller Traktorkutsche ihre Gäste zum Staunen und zum Lachen. Romantischer Sonnenuntergang, halsbrecherische Steckenpferd-Reitszene und spannende Rauferei inklusive.

Dem nicht genug, untermalte die Stadtkapelle ihren Stummfilm unter anderem perfekt mit der typischen Winnetou-Melodie, einem zackigen Bonanza und einem gefühlvollem Once upon a Time in the West. Erst nach drei Zugaben gab sich das Publikum zufrieden. "Musik allein ist die Weltsprache und braucht nicht zu übersetzt werden", passender konnte Vorsitzender Herbert Schwing das Konzert in seinen Schlussworten das Konzert nicht zusammenfassen.

Bevor es zu diesem Höhepunkt zum Finale kam, begeisterte die Jugendkapelle unter Leitung von Susanne Hock mit einem dynamischen und mitreißenden "Seven Nation Army". Das kraftvolle tiefe und voluminöse Blech ebnete den Weg für das aufbauschende und fulminante Spiel aller, das in einem kurzen und prägnanten Akkord sein Ende fand. Bei "My Dream" luden Emil Kuhn und Carsten Hock während ihres gemeinsamen Trompetensoli mit ineinanderfließenden kraftvollen Klängen zum Träumen ein. Abgerundet vom gefühlvollen Notenfluss des restlichen Orchesters und gespickt mit feinen hellen Querflötentriller, gipfelten alle Bläser in ein inbrünstiges lautstarkes Stimmenmeer mit Gänsehautgarantie.

Rhythmische Musik mit Bechern? Kein Problem für die Jugendkapelle. Während des Popsongs "Cups" ließ der Nachwuchs die Becher und Finger nur so glühen. Perfekt aufeinander abgestimmt klatschten und wirbelten die verschiedenen Abteilungen die Becher umher und umrahmten das Ganze auch noch mit einem munteren und kräftigen Spiel. Kein Wunder, dass das Publikum während des Auftritts kaum aus dem Jubeln und Applaudieren heraus kam.

Nach einer kurzen Verschnaufpause läutete die Stadtkapelle mit dem feierlichen 1809er-Marsch den zweiten Teil des Konzertes ein. Helle und klare Trompetenklänge trafen auf sachte dahinfließende Legati vom tiefen Blech und fanden ihre Krönung in einer mehrstimmigen, alles durchdringenden Stimmgewalt. Zackig und schwungvoll verströmten die Bläser mit einem Medley der Soul- und Funk-Band Earth, Wind & Fire zunächst jede Menge gute Laune, bevor sie im sachten Fluss mit ausklingenden Klängen das Gehör umschmeichelten und schließlich lautstark und inbrünstig ihren fulminanten Höhepunkt erreichten. Jennifer Lässig

Hintergrund: Wie der selbstgedrehte Film entstand Alles fing mit einem Hinweis eines Besuchers an: "Ihr könnt ja Mal auf dem Konzert Winnetou spielen", so erinnert sich Stadtkapellen-Vorsitzender Herbert Schwing. 2019 auf dem Jugendzeltlager an Pfingsten in Glashofen wuchs die Idee dann. 30 Vereinsmitglieder schmissen sich in Schale, ritten als wilde Cowboys mit gebastelten Steckenpferden über die Wiese, rauften sich vor einer selbst gebauten Saloonkulisse und rauchten eine Friedenspfeife mit den Indianern. Das sind nur einige Szenen des rund 15-minütigen Stummfilms, den die Stadtkapelle an ihrem Frühjahrskonzert musikalisch umrahmte und der aufgrund von Corona erst jetzt seine Premiere feiern konnte. Insgesamt packten 60 Personen mit an. Das Grundgerüst der bunten und turbulenten Szenen stammt von Petra Rechner. Die Feinheiten entstanden durch das Engagement der gesamten Truppe, die sich tatkräftig mit einbrachte. Wer sich nun ärgert, das Frühjahrskonzert verpasst zu haben, den kann Herbert Schwing beruhigen: "Wir haben vor den Film auf die Homepage zu stellen". jel