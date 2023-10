Amorbacher Heimat- und Geschichtsverein organisiert nostalgischen Abend im Pfarrheim

Liebevolle Hommage an die 1970er-Jahre

Amorbach 29.10.2023 - 13:20 Uhr 2 Min.

Pfarrer Thomas Amrehn führte am Freitag im Amorbacher Pfarrheim vergnüglich durch einen tollen Abend mit Spielen, Filmen und Utensilien aus den 1970er-Jahren. Beim nostalgischen Abend wurden jede Menge Dinge aus den 1970ern ausgestellt.

Man bekam Gänsehaut, wenn das Publikum wieder mal ein kollektiv langgezogenes »ohhhhjaaa« raunte - und das war eigentlich ständig so. Das bewies: Der erste Vorsitzende Springer traf mit seinen tollen Filmen und Vorträgen den Nerv der Besucher. Wochenlang hatte sich Springer für diesen Abend vorbereitet, um den Gästen zweieinhalb Stunden pralle Nostalgie zu liefern. Er hatte unendlich viele Filmsequenzen zusammengeschnitten. Im Pfarrheim gab es dann insgesamt drei kleine Videos zu sehen, die mit Musik - natürlich aus dieser Zeit - unterlegt waren.

Gäste summen mit

Es gab ein Werbesammelsurium zu sehen, das zum Beispiel Klementine mit ihrer Ariel-Waschmittel-Werbung zeigte. Es gab ein Wiedersehen mit der smarten Föhnfrisurenfrau von Jacobs Krönung-Kaffee und mit den dutzenden Menschen, die fröhlich singend den Underberg-Berg hinaufliefen. Fotoquelle, Gold Teefix, Gard, Maoam, CD-Seife und viele andere Clips riefen etliche Schmunzler hervor. Ein anderer Film zeigte einen Zusammenschnitt von Musikvideos aus der Zeit. Darin zu sehen: Howard Carpendale, Bata Ilic, Juliane Werding, Plattfuss, die Schlümpfe, Rex Gildo, Roy Black und viele andere mehr. Bei den meisten Liedern summten oder sangen die Gäste mit. Der dritte Filmzusammenschnitt war richtig herzerwärmend. Er zeigte den Anfang von bekannten Sendungen, vor allem Kindersendungen wie »Die Waltons«, »Rappelkiste«, »Heidi«, »Wicki«, »Flipper« und viele andere. Die Filme waren ein absolutes Highlight an diesem Abend.

Neben unsäglich vielen Utensilien, die hinten im Saal oder auch vorne an und auf der Bühne ausgestellt waren, fragte Moderator Amrehn das Publikum, was denn damals so schön gewesen sei. »Dass wir damals noch jung waren«, antwortete eine Dame. Eine andere meinte: »Das war die Zeit meiner ersten großen Liebe.« Der Pfarrer, der auch an Fasching auftritt, führte noch zwei Saalspiele durch, unter anderem »Dalli Klick«, das bekannte Ratespiel mit dem damaligen Entertainer Hans Rosenthal. Es traten zwei Damen an und als Preise winkten ein Rätselheft und Leckmuscheln, was auch für Lacher sorgte.

Großes Raunen

Wieder emotional wurde es, als Springer Zeitungsartikel aus dem »Bote vom Untermain« an die Wand warf. Ein großes Raunen gab es, als diese Schlagzeilen kamen: »Amorgrill in Amorbach eröffnet« oder »Schlossplatz wird gepflastert«.

Dann gab es noch ein heiteres »Wer hat das gehabt«-Ratespiel. Dabei zeigte der Pfarrer dem Publikum verschiedene Gegenstände. Die Besucher teilten im Anschluss per Handzeichen mit, ob sie diesen Gegenstand besaßen, wie zum Beispiel Clogs, Kinderpost, Bonanza-Rad oder eine Tresor-Spardose.

Der Abschluss war noch einmal die Krönung. Springer zeigte einen bislang noch nicht veröffentlichten Kindergartenfest-Film von Joachim Weber aus dem Jahr 1978. Das Publikum nahm von diesem tollen Abend einen großen Schlag Melancholie und manch einer eine Prise »4711« mit nach Hause.

ANJA KEILBACH