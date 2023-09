Amorbacher Hausarztpraxis zieht nach Weilbach um

Weilbach 01.09.2023 - 17:24 Uhr 2 Min.

In die leerstehenden Praxisräume in der Reuenthaler Straße in Weilbach soll im Laufe des Jahres wieder ein Arzt einziehen Bildunterschrift 2023-05-02 --> Neuer Arzt: In die leerstehenden Räume in Weilbach soll eine Praxis einziehen.

Elena Lutz - Tochter des Allgemeinmediziners und Notarzts Michael Lutz - berichtet es unserem Medienhaus persönlich: Sie will voraussichtlich im Sommer 2024 als Weiterbildungsassistentin in der Praxis ihres Vaters einsteigen. Die Ärztin stecke gerade in der Weiterbildung zur Fachärztin für Allgemeinmedizin.

Die neuen Räume in der Reuenthaler Straße 5 in Weilbach seien außerdem im Gegensatz zur bisherigen Praxis barrierefrei. In der Straße Oberes Tor 7 in Amorbach mussten Patienten drei Stufen nehmen. Das habe einerseits manche vom Besuch abgehalten, andererseits mehr Hausbesuche nötig gemacht.

Der Umzug sei schon länger geplant gewesen, sagt Elena Lutz. Weilbachs Bürgermeister Robin Haseler (SPD) hatte ihn auch schon in den Bürgerversammlungen Ende April angekündigt. Eine Genehmigung der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) hatte aber noch auf sich warten lassen; die KVB habe wohl geprüft, ob mit dem Umzug ins vier Kilometer entfernte Weilbach in Amorbach eine Versorgungslücke entstehe. Dort gibt es noch die Hausarztpraxis Folger und mit Joachim Haas und Wolfram Link zwei Fachärzte für Innere Medizin.

Die Arztfamilie Lutz ziehe in Weilbach in voll möblierte und modern eingerichtete Zimmer. Der Aufwand für den Umzug sei dennoch groß. Zunächst müssen sie noch einiges sortieren, ablegen, abarbeiten. Dann gibt es viele Materialien und Akten, die die Ärzte und ihre Helfer von Amorbach nach Weilbach schaffen müssen. Der Umzug der Technik mitsamt Telefon und EDV-System braucht größere Planung. Elena Lutz ist zuversichtlich, dass aber alles glatt über die Bühne geht und die Praxis am Montag, 9. Oktober, in Weilbach wieder eröffnen kann.

Bis dahin ist die Praxis Lutz nur eingeschränkt erreichbar. Sie öffnet viermal noch in Amorbach: montagvor- und nachmittags, am 4. und 11. September, sowie freitagvormittags, am 8. und 15. September. Zu diesen Zeiten will sie vor allem chronisch Erkrankte mit Dauerrezepten versorgen. Denn für andere Ärzte gehe ein großer Aufwand mit einer einmaligen Verschreibung einher, erklärt Elena Lutz.

Die junge Ärztin, die selbst nach Weilbach gezogen ist, berichtet von überwiegend positiven Reaktionen auf den Umzug. Die Praxis habe das schon länger mündlich ihren Patienten angekündigt. Die Praxis nimmt einen großen Patientenstamm mit nach Weilbach. "Die Versorgungslage ist insgesamt im südlichen Kreis Miltenberg angespannt", sagt Elena Lutz. Wahrscheinlich nehme jede Praxis mehr Patienten auf als sie eigentlich stemmen kann. Trotzdem zeigt sie sich offen für neue Interessenten aus dem Ort.

Es gebe mit dem Umzug jedoch auch eine Schwachstelle für Menschen ohne Autos, habe sie nun feststellen müssen. Patienten aus Kirchzell hatten sie darauf hingewiesen, dass es keine direkte Busverbindung von Kirchzell nach Weilbach gibt. Elena Lutz würde sich freilich freuen, wenn es eine Lösung für diese Schwachstelle im öffentlichen Nahverkehrsnetz geben würde.

