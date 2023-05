Amorbacher Geschäft "Buch & Papier Rohmann" schließt Ende Mai

Inhaberin hat keinen Nachfolger gefunden

Amorbach 02.05.2023 - 14:53 Uhr < 1 Min.

Sabine Rohmann in ihrem Amorbacher Geschäft.

Lange Zeit hatte die Amorbacherin darauf gehofft, einen Nachfolger zu finden. »Es gab zwar einige Interessenten, aber es hat nie wirklich gepasst«, sagt Rohmann. Sie gibt ihren Laden aus gesundheitlichen Gründen auf. Auch ihren Angestellten habe sie zum 31. März gekündigt.

Eine schwere Zeit liege hinter ihr, sagt Rohmann. Die Entscheidung sei schlimm - auch für Amorbach. Denn »Buch & Papier Rohmann« ist das einzige Schreibwarengeschäft und die einzige Buchhandlung in der Barockstadt. Das Geschäft wird auch von Schülern besucht, da das Amorbacher Schulzentrum sich in direkter Nähe befindet. »Ich habe so viele nette, liebe Kunden, jeder ist niedergeschlagen«, berichtet die Inhaberin gegenüber der Redaktion. Aber: »Man muss es so akzeptieren.«

juh