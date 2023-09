Amedeo Mazilu übernimmt Kardiologie im Medizinischen Versorgungszentrum Erlenbach

Zur Person: Amedeo Mazilu

Amedeo Mazilu wurde am 1981 in Rumänien geboren. Er hat sein Studium der Humanmedizin an der Universität "Iuliu Hatieganu" Cluj Napoca in Rumänien 2009 abgeschlossen und anschließend als Assistenzarzt im Herzinstitut von Claj Napoca gearbeitet. 2011 hat er als Assistenzarzt im Mathias-Spital in Rheine angefangen. 2019 hat er seinen Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie gemacht.

Seit Januar 2018 ist er in der Helios-Klinik Erlenbach in der Kardiologie beschäftigt, seit Mai 2019 als Oberarzt. Zum Oktober wechselt er jetzt in den ambulanten Bereich ins MVZ.Mazilu ist verheiratet und wohnt mit seiner Familie in Aschaffenburg. Helios-Kliniken Miltenberg-Erlenbach