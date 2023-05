Altes Rathaus: Wahrzeichen Kleinwallstadts seit 250 Jahren

Jubiläumsmarkt mit großem Programm am Sonntag im Ortskern

Kleinwallstadt 11.05.2023 - 16:16 Uhr 2 Min.

Anno Dazumal: Die Feuerwehr vor ihrem damaligen Gerätehaus im heutigen Alten Rathaus Das Alte Rathaus in neuem Glanz

Es gibt eine kulinarische Meile rund um den Römer, einen Kunsthandwerkermarkt am Rathaus und ein Zeltlager der Mittelaltergruppe des Heimat- und Geschichtsvereins. Josef-Anton-Rohe-Schüler betätigen sich als Geschichtsforscher, Torwandschießen ist mit dem FC möglich und Tischtennisvorführungen präsentiert die DJK. Ausstellungen des Fotoclubs in der Zehntscheune, des Heimat- und Geschichtsverein und der Feuerwehr im Alten Rathaus sowie Filmvorführungen in der Marktschule ergänzen das Angebot. Für Kinder gibt es viele Mitmach-Attraktionen.

1773 als Rathaus erbaut

Das 1773 erbaute alte Rathaus am sogenannten Römer ist wohl das schönste historische Gebäude Kleinwallstadts. Über dem Eingang ist folgende Inschrift zu lesen: »Im Jahr 1773, da Clemens XIII. die heilige römische Kirche, Joseph I. das Römische Reich regierte und da Emmerich Joseph Churfürst zu Mainz war, hat die Gemeinde Kleinwallstadt unter dem Oberkeller Franz Xaver Baumann, Amtsvogten Andreas Merz und Oberschultheißen Jakob Reuß dieses Rathaus erbaut.« Aus alten Rechnungen kann man detailliert ersehen, welche Beträge ausgegeben wurden. Selbst kleinste Ausgaben sind dort aufgeführt, etwa »für 4 Gläser zum Gesundheit trinken 0,02 Taler«.

Nur vermutet werden kann, warum dieses für einen kleinen Marktflecken so ansehnliche Rathaus im Renaissance-Stil errichtet wurde. Zum einen war es sicherlich Raumnot. Denn früher fanden Ratssitzungen meist in der guten Stube des Schultheißen oder im Nebenzimmer einer Gastwirtschaft statt und so war man froh, jetzt ein eigenes Ratszimmer zur Verfügung zu haben. Zum anderen war es bestimmt auch der Wille, ein schönes zweckmäßiges Gebäude als weiteren Ortsmittelpunkt in der Nähe der Kirche zu errichten. Dieses Bauwerk verstärkte natürlich auch das Prestige der Gemeinde.

Das Erdgeschoss des Rathauses diente auch als Geräteraum für die Feuerwehr, denn in kleinen Gemeinden war das Amt des Bürgermeisters selbstverständlich nebenamtlich. Der »Schreibkram« wurde mehr nebenher vom Lehrer miterledigt. Da reichte für Verwaltung und Gemeinderatssitzungen ein großer Raum.

Später veränderten eine Reihe von Umbaumaßnahmen immer wieder das Gesicht des historischen Amtsgebäudes. Türen und Fenster wurden verändert, kamen hinzu und auch wieder geschlossen. 1921 wuchs erstmals die Verwaltung, denn laut Gemeindearchiv erhielt der Bürgermeister zur Bewältigung seiner Arbeit einen Sekretär sowie einen Gemeindediener. Dieser Zwei-Mann-Betrieb genügte lange Jahre als Verwaltung. Doch die gemeindlichen Aufgaben wuchsen und damit auch der Bedarf an Beschäftigten, die über die Finanzen, die Bautätigkeiten, die Waldungen und vieles mehr zu wachen hatten.

Unterschiedliche Regierungssysteme sorgten später für Inflation und zusätzliche Arbeit. Hier sei nur an Bezugsscheine für Schuhe, Kleider und Brennstoffe, sowie an die Ausgabe von Lebensmittelkarten erinnert, deren Verteilung der Gemeinde oblag.

Umzug in ehemalige Schule

Da weitere Mitarbeiter eingestellt werden mussten, sah man sich aus Platzgründen gezwungen, die ehemalige Schule in ein Rathaus umzufunktionieren. Dorthin zog die Verwaltung um und das ehemals so stolze Rathaus am Römer stand lange leer und verkam zusehends. Häuser, die dazu gebaut wurden, damit sich Menschen begegnen, verfallen schnell, wenn die Menschen fehlen.

Durch den immer schlechter werdenden Zustand des Gebäudes wurde sogar ein Abriss in Erwägung gezogen. 1987 wurde dann der Beschluss zur Sanierung des Gebäudes gefasst und vorbildlich umgesetzt. Seither dient das Alte Rathaus als Trauzimmer, für Empfänge und Ausstellungen. Gelegentlich finden dort auch Sitzungen statt.

Christel Ney

Hintergrund: Jubiläumsprogramm Zum Jubiläum und Frühlingsmarkt gibt es weitere Aktionen und Aktivitäten. An der Bühne am Römer: 13 Uhr historische Markteröffnung durch die Mittelaltergruppe und die Wällschter Herolde; 13.30 Uhr Gardetänze des Tanzsportclubs Kleinwallstadt; 14 Uhr Anno dazumal: Löscheinsatz der "unfreiwilligen Feuerwehr" des KCV; 15 Uhr Hutzelgründer Grawallschochdeln; 16 Uhr Livemusik mit der Band "Zwei Ster Rockholz". Vor der Marktschule: 13.30 Uhr Mitmachkonzert für Kinder und Jugendliche mit "Frank der Schrank"; 1515 Uhr Hutzelgründer Grawallschochdeln. ney