Altenbuch bleibt weiter auf Sparkurs

Schöffenwahl: Die Gemeinde Altenbuch schlägt das Gemeinderatsmitglied Reinhold Messner für die Schöffenwahl vor. Das hat der Gemeinderat mehrheitlich entschieden. Im Vorfeld hatte sich ein Bürger für das Ehrenamt beworben, den der Rat mehrheitlich ablehnte. Daraufhin bewarb sich Messner überraschend.

Friedhof: Mit einer Gegenstimme hat der Gemeinderat den vom Wertheimer Bestattungsunternehmen Busch geforderten Preiserhöhungen im Rahmen des Grabmachervertrags zugestimmt. Diese werden in die Abgabensatzung eingearbeitet, die am 1. Juni in Kraft tritt. Der Preis für Herstellung, Öffnen und Schließen eines Urnengrabs steigt dann von 150 auf 250 Euro. Die Sargbeisetzung in einem Einzel- oder Familiengrab kostet künftig 550 statt bisher 480 Euro. wero