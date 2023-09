Alte Bekannte und neue Gesichter auf der Kochsmühlen-Bühne

Kleinkunst: Herbst-Winter-Programm startet am 23. September - Wettbewerb um den Obernburger Mühlstein am 7. Oktober

Obernburg 20.09.2023 - 18:16 Uhr 2 Min.

»Ich bin raus« signalisiert der Kabarettist Marco Barth. Foto: Stefan Mager

Für das traditionsreiche Kabarett und seinen Trägerverein ist auch in der »Nach-Corona-Zeit« die Lage immer noch schwierig, die Zuschauerzahlen haben sich noch nicht wieder normalisiert. Daher präsentiert die Bühne in den kommenden Wochen und Monaten meist nur noch eine ausgewählte, hochkarätige Veranstaltungen eine pro Wochenende. »Somit hoffen wir für unsere Künstlerinnen und Künstler, dass wieder mehr vor »ausverkauftem Haus« gespielt wird«, heißt es dazu in der Pressemittelung des Kochsmühlen-Teams zum Programmstart. Schauplätze der geplanten Veranstaltungen sind die Kochsmühle aber ach das Bürgerzentrum in Elsenfeld: Den Anfang macht am Samstag, 23. September, Stefan Danziger. Der zeigt in der Kochsmühle mit seinem neuen Programm »Dann isset halt so«, dass historisch gesehen meist das Scheitern Geschichte geschrieben hat - und das mit viel Witz verbunden war und ist.

»Besser als sein Ruf« ist Christoph Maul, der am Freitag, 29. September, im frängischen Dialeggt über die Tücken des Alltags erzählt. Maul ist der aktuelle Sitzungspräsident der »Fasnacht in Franken«.

Mühlstein-Wettbewerb

Der Oktober startet mit dem traditionellen Wettbewerb um den Obernburger Mühlstein am Samstag, 7. Oktober. Moderiert vom Vorjahres-Sieger Patrick Nederkoorn wollen Lara Ermer, Bene Reinisch, Max Osswald, Bernard Liebermann und Teresa Reichl zeigen, dass sie es alle verdient hätten, den begehrten Preis mit nach Hause zu nehmen.

Am Freitag, 13. Oktober, wechseln die Veranstalter dann das erste Mal in der Saison ins Bürgerzentrum Elsenfeld. Dort zeigen die Brüder Ass-Dur mit ihrem neuen Programm »Celebration«, die Rückkehr zur Live-Show-Magie - ein bunter Abend , lustig und hochmusikalisch, voller Magie und Comedy, Gesang und Klamauk.

Markus Barth hat am 20. Oktober die Schnauze voll: »Ich bin raus« sagt er und zeigt in der Kochsmühle, was das bedeutet. Nur einen Tag später, am Samstag, 21. Oktober, folgt der Kochsmühlen-Poetry-Jam. Nicht als Slam, das heißt als Wettbewerb, sondern einfach als Abend voller Poesie und klugen Texten, die zum Nachdenken, aber auch zu frenetischem Applaus animieren.

»Das Beste« zeigen die Mühlstein-Sieger von 2012 am Freitag, 27. Oktober. Am Anfang von Das Beste waren zwei Stimmen und zwei Gitarren. Jetzt 16 Jahre zeigen sie einen Rückblick auf die wilden Liedermacherjahre.

Brass, Grove und Fun bringen Soul Transmission am Samstag, 11. November in die Kochsmühle. Im Gepäck haben sie Welthits aus den Motown Studios und Star Records. Das Erste Allgemeine Babenhäuser Pfarrerkabarett ist mit seinem Programm »Mach Kain Stress« im Bürgerzentrum zu Gast und geht auf die Suche nach der verlorenen Vernunft.

Musikalisch wird es am Freitag, 24. November mit dem Lauschangriff. Marie de Miel hat sich zwei hochkarätige Musiker »Catriona« und »Tilman Birr« eingeladen. Das Thema des Abends »Spannendes aus aller Welt«. Es folgt am Sonntag, 26. November, Thomas Reis zur ungewohnt frühen Uhrzeit Uhr mit seinem Programm »Du sollst nicht verblöden«. Sein Motto: Wo Wahn zu Sinn wird, wird Satire zur Pflicht. Am ersten Advent, 3. Dezember, kommt Barbara Ruscher mit ihrem bissigen Programm »Mutter ist die Bestie«. Besinnlich wird es eine Woche später, am Samstag, 9. Dezember mit »Bauer sucht Christkind«. Ralf Bauer und Pat Fritz sind zum dritten Mal in der Kochsmühle und zeigen, wie Musik und Poesie perfekt harmonieren können.

Jahresschluss mit Schlosser

TBC, das totale Bamberger Cabaret haben sich vorgenommen, einfach nur noch Spaß zu machen. »Macht ja sonst keiner« heißt ihr Programm, das am Freitag, 15. Dezember, in der Kochsmühle aufgeführt wird. Wer an den Weihnachtsfeiertagen kurz der Verwandtschaft entfliehen möchte, kann dies am zweiten Weihnachtsfeiertag, Dienstag, 26. Dezember bei Torsten Schlosser mit »Schluss mit Schlosser« und dem total bescheuerten Jahresrückblick tun.

bDie Vorstellungen beginnen um 20 Uhr; Ticketreservierungen unter: https://kochsmuehle.de/reservierung.php

kü