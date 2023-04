»Al­les ist aus dem Was­ser ent­sprun­gen! Al­les wird durch Was­ser er­hal­ten!« Die Ver­se aus Goe­thes »Faust II« hät­ten als Mot­to über der at­trak­ti­ven Aus­stel­lung »Was­ser« in der Ga­le­rie am Tor ste­hen kön­nen, die durch zahl­rei­che gut be­such­te Ver­an­stal­tun­gen in den fünf Mo­na­ten Aus­stel­lungs­dau­er be­rei­chert wur­de.