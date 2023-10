"Als ein Team verstehen": So empfangen große Betriebe im Kreis Miltenberg ihre Azubis

Ausbildungsstart

Miltenberg 13.10.2023 - 12:17 Uhr 5 Min.

Die Azubis am Industrie Center Obernburg (ICO) in ihrer Volkersberg-Woche.

Mainsite

Bei Ingo Bazalik steht die Tür immer offen: "Sonst wäre die Hemmschwelle für die Auszubildenden viel zu groß, bei mir zu klopfen", sagt der Ausbildungsleiter der Firma Mainsite. Er organisiert für den neuen Lehrjahrgang eine gemeinsame Woche mit Programm. Das Ziel: "Egal aus welchem Betrieb die Azubis kommen, egal welchen Beruf sie lernen: Sie sollen sich als ein Team verstehen", sagt Bazalik. Denn im großen ICO verlieren sich die Azubis schnell aus dem Blick.

Bazalik ist Ansprechpartner für rund 200 junge Menschen, die bei einem ICO-Betrieb oder einem umliegenden Betrieb in die Lehre gegangen sind (siehe Hintergrund). Wer Industriemechaniker lernt, begegnet einer Kauffrau eigentlich sonst nie wieder im Laufe der Ausbildungszeit, weiß er. Ihm geht's deshalb um den Teamgedanken und um das Wohlbefinden der jungen Leute. "In der Ausbildung gibt es Höhen und Tiefen", sagt er. Da wolle er den Azubis eine Botschaft mitgeben: "Unterstützt euch da auch mal gegenseitig." Das Ziel: "Wir wollen eine verschworene Gemeinschaft bilden."

Dazu fährt die Mainsite möglichst früh nach Ausbildungsstart mit dem neuen Jahrgang zusammen weg, das nennt sich sozialpädagogische Woche, "unser Volkersberg", sagt Bazalik nach dem Ort in der Rhön, wo die Azubis unterkommen. "Wir könnten das auch nach einem Jahr machen, aber dann haben sich schon Grüppchen gebildet", sagt der Ausbilder. Der Gradmesser für den Erfolg ist für Bazalik der Besuch in der Kantine. Sitzt dort der ganze Lehrjahrgang zusammen, freut er sich. Dafür ist aber eine Sache ganz wichtig, stellte er während der Pandemie fest.

"Wir haben in der Pandemie das gleiche Programm gemacht, nur ohne Übernachtung", erzählt der Ausbildungsleiter. Dabei entstand nicht die gleiche Bindung unter den Azubis. Es brauche die gemeinsame Freizeit nach dem Abendbrot, wo die jungen Leute ohne Programm Tischtennis oder Tischkicker spielen, sich auf ihren Zimmern austauschen können.

Das Programm der Woche, die es übrigens bei der Mainsite schon jahrzehntelang gebe, sieht so aus: Da gehe es in den Hochseilgarten, nicht nur um gemeinsam etwas zu erleben, sondern auch wegen klassischer Arbeitssicherheit. "Man muss da den Helm oder bei der Arbeit die Sicherheitsbrille oder Handschuhe anziehen, das gehört einfach dazu." Zum Vertrauensaufbau fahre er selbst mit, damit die Azubis sehen: "Ach, der Herr Bazalik ist ja gar nicht so schlimm und böse."

Zuletzt ist ihm in dieser Woche aber auch die Prävention von Alkohol, Drogen und Gewalt ein wichtiges Anliegen. Er schwöre da auf die Zusammenarbeit mit dem Landgericht, wo eine Bewährungshelferin mit einem Betroffenen sehr anschaulich berichte: "Wie kann es passieren, dass man in so eine Situation hineinschlittert?"

Dölger

Mit einer ganzen Woche zur Einführung kann die Bäckerei Dölger freilich nur schwer mithalten, aber ist das heutzutage ein Nachteil? Geschäftsführerin Jacinta Lobo-Dürbeck sagt: "Bei uns gibt es einen Welcome Day." Der läuft so ab: "Es gibt am ersten Tag ein sanftes Ankommen mit Betriebsführung, dann einem gemeinsamen Essen." Also erstmal ein gegenseitiges Kennenlernen, auch wenn alle Azubis im Grunde schon in den Beruf hineingeschnuppert haben.

Dass große Betriebe den Azubis dagegen ganze Einführungswochen oder -Wochenenden anbieten, macht Lobo-Dürbeck aber keine Sorgen, dass sie deshalb bald keinen Nachwuchs mehr bekommt. "Die Industrie wird immer der größere Magnet sein als das Handwerk", sagt sie. Die Bäckerei Dölger sei zudem ein ganz anderer Betrieb als das ICO: Sie ist mit 220 Mitarbeitern wesentlich kleiner, ist neben der Zentrale in Niedernberg über viele Filialen in der Region verteilt. Aber: "Wer ins Handwerk geht, hat eine Leidenschaft: zum Beispiel für Holz oder für Fahrräder", sagt sie.

Oder eben für Brot, Stückchen oder Torten: Unter den vier neuen Auszubildenden will in diesem Jahr einer Bäcker, eine Konditorin und zwei weitere Verkäufer werden. Die Anwerbung von Azubis laufe bei Dölger also gut, sagt Lobo-Dürbeck, die eine von drei Geschäftsführern bei Dölger ist. Die Bäckerei macht dafür aber auch Einiges: Sie biete Betriebsbesichtigungen an, gehe in Schulen. Besonders der Tag des Handwerks spiele Dölger in die Karten, sagt Lobo-Dürbeck. Da geben am dritten Samstag im September deutschlandweit Betriebe Einblicke in ihre Arbeit.

Fripa

Die Azubis der Miltenberger Firma Fripa beim Kanufahren in der Fränkischen Schweiz

Auch bei beim Papierhersteller Fripa in Miltenberg werden die Azubis umfangreich betreut. Wie Leonie Reus, Assistentin der Geschäftsführung, auf Nachfrage mitteilt, werden dort zur Zeit insgesamt 21 junge Menschen ausgebildet, neun davon sind diesen September neu dazu gekommen. Zwei Tutoren kümmern sich um die Azubis, zudem stehen für jeden der Ausbildungsberufe, darunter unter anderem Papiertechnologe oder Industriemechaniker, ein Ausbilder und mehrere Ausbildungsbeauftragte bereit.

In den ersten Wochen stehen intensives Kennenlernen sowie eine einwöchige Fahrt in die Fränkische Schweiz auf dem Programm. Individuelle Projekte wie beispielsweise ein gemeinsam gestalteter Gesundheitstag, Softskills-Workshops zusammen mit anderen Betrieben, Freizeittreffen und Pausengestaltung gehören ebenso dazu wie der konstante Austausch mit Tutoren und Ausbildern.

Oswald

Die Azubis beim Miltenberger Elektromotorenhersteller Oswald lernen sich in den Bergen besser kennen. Einmal im Jahr geht's mit den Firmennachwuchs aller Lehrjahre nach Österreich, genauer gesagt in den Ort Baad im Kleinwalsertal. Laut Ausbildungsleiter Jörg Götzinger waren dieses Jahr 16 junge Leute eine Woche unterwegs, sieben davon sind neu im Betrieb.

Mit dabei sind immer zwei Ausbilder. Vor Ort wird das Team dann von erfahrenen Trainern betreut. Diese sind vom Verein Outward Bound, der sich auf Erlebnispädagogik in der Natur spezialisiert hat, wie Götzinger erklärt. Der Verein existiere bereits seit 70 Jahren, ist weltweit aktiv und wurde damals gegründet mit der Aufgabe, Kindern in den 1950er Jahren zu helfen, ihre Kriegstraumata draußen in der Natur zu verarbeiten.

Die Azubis der Firma Oswald in den österreichischen Bergen.

Heute geht's zum Glück um etwas anderes: Die Oswald-Azubis müssen Hüttentouren selbst planen, Essen und Trinken organisieren und rationieren, Seilbahnen und Brücken bauen. "Das sind die Parallelen zur Arbeitswelt: Material einkaufen, planen, konstruieren", erklärt Ausbildungsleiter Götzinger.

Seit zehn Jahren bietet Oswald diese besondere Form des Teambuildings schon an, von denen die Azubis viel mitnehmen, weiß der Ausbildungsleiter. "Auf jeden Fall den Teamgeist. Mit anderen Menschen unterwegs, in einem Raum übernachten, das schweißt zusammen." Außerdem lernten sie sich selbst kennen und reflektierten gemeinsam darüber, wie sie sich sehen und von anderen wahrgenommen werden. "Da fließen auch schon mal Tränen", so Götzinger. Gerade für die jungen Azubis, die teils erst 15 sind, sei das eine besondere Erfahrung.

Aber nicht nur Teambuilding-Ausflüge stehen bei Oswald für die Azubis auf dem Lehrplan. Ausgiebige Führungen durchs Unternehmen, Kollegen kennenlernen, das alles gehöre dazu. Außerdem arbeitet die Firma Oswald mit Fripa zusammen, es gibt regelmäßige dreiwöchige Azubi-Austausche und einen gemeinsamen Knigge-Workshop. Da geht es dann unter anderem um Themen wie: Wie verhalte ich mich meinen Vorgesetzten gegenüber? Insgesamt steckt Oswald viel in seinen Nachwuchs. "Aber das ist es auch wert", so Jörg Götzinger.

Kevin Zahn, Miriam Schnurr

Zahlen und Fakten: ICO als Ausbildungszentrum Das Industrie Center Obernburg (ICO) ist eine Art Ausbildungszentrum für die Region: Die Mainsite als Standortbetreiber pflegt laut Ausbildungsleiter Ingo Bazalik eine Zusammenarbeit mit 90 Betrieben bei der Ausbildung. Die Hälfte der aktuell rund 200 Auszubildenden stamme aus ICO-Betrieben, die andere Hälfte aus umliegenden Betrieben; zuletzt seien da etwa der Bayernhafen in Aschaffenburg oder das Bayernwerk dazugekommen. Dadurch bildet das ICO inzwischen 23 Ausbildungsberufe aus. Azubis von oft kleineren, externen Betrieben absolvierten am ICO eine "Vollausbildung", erklärt Ingo Bazalik. Das heißt, sie sind von drei Jahren Ausbildungszeit etwa eineinhalb Jahre im ICO und ebenso lange im Ausbildungsbetrieb. Besonders am Anfang verbringen Azubis mehr Zeit im ICO. Am Standort Erlenbach gibt es für die großen Lehrlings-Kohorten zwölf hauptamtliche Ausbilder, die sich um nichts anderes kümmern. Im späteren Verlauf der Ausbildung sind die Azubis häufiger in den jeweiligen Betriebe und dort stärker in die Arbeit eingebunden. Darüber hinaus kommen Lehrlinge oder Gesellen für weitere Angebote ins ICO, um dort etwa spezielle Schulungen oder Weiterbildungen zu absolvieren. Bazalik sagt: "Die Ausbildung wird in gewerblich-technischen Berufen immer komplexer und ist inzwischen hochtechnisiert." Deshalb seien viele große Betrieben an einer Zusammenarbeit interessiert, um gemeinsam den Anforderungen besser gerecht werden zu können und auch Spezialgebiete abzudecken.