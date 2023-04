Alligators of Swing sorgen mit Blues und Boogie für Stimmung

Amorbacher Zehntscheuer lässt Jazzfrühschoppen wieder aufleben

Amorbach 04.04.2023 - 12:00 Uhr 1 Min.

Die Alligators of Swing sorgten beim wieder ins Leben gerufenen Jazzfrühschoppen in der Amorbacher Zehntscheuer am Sonntagvormittag mit Swing, Blues und Boogie für begeisterte Zuschauer.

Früheres Konzept wiederbelebt

Mit diesem Jazzfrühschoppen ließ der Kulturkreis Zehntscheuer ein früheres Konzept wieder aufleben. Wie Vorsitzender Mike Bauersachs im Gespräch mit unserem Medienhaus berichtet, gab es dies bereits bis vor rund 15 Jahren, wurde aber nicht fortgesetzt. Als eine Art Nachfolger gab es den jährlichen »Dämmerschoppen«. Beide Formate hätten sich bei freiem Eintritt für die Betreiber nicht gerechnet und seien daher eingestellt worden.

Nun wurde am Sonntag ein neuer Anlauf für den Jazzfrühschoppen gewagt. Der Zuspruch war zur Freude von Bauersachs und Zehntscheuer-Team sehr gut, was ein gutes Zeichen für künftige Auflagen ist. Die Musik der Alligators of Swing ist wie geschaffen für dieses Konzept. Die Band besteht aus Stefan Scholz (Gesang und Tenorsaxofon), Christian Jung (Klavier und Gesang) sowie Dieter Schreiber (Kontrabass). Mit der Nummer »Ain't Nobody Here But Us Chickens« stiegen sie bestens aufeinander abgestimmt in ihr Programm ein, schufen eine ganz besondere Atmosphäre und ernteten nach dieser gekonnten Darbietung kräftigen Beifall.

Es folgte ein variantenreiches und mit Bedacht zusammengestelltes Programm. »Hey-Girl« war beispielsweise sehr schwungvoll umgesetzt. Dabei verstand es die Band, wunderbare Klangbilder zu zeichnen, in denen die Besonderheiten der Instrumente mit Fingerspitzengefühl verwoben und dennoch sehr gut ausbalanciert waren. Die locker inszenierten, tänzelnden Piano-Melodien gingen sofort ins Ohr, die markanten Bassläufe sorgten für Druck im unteren Frequenzbereich.

Musik voller Emotionen

Das nicht fortlaufend eingesetzte, dafür allerdings umso wirkungsvoller das Gesamterlebnis bereichernde Saxofon brachte neue Stimmungen. Diese reichten von munter und unbeschwert bis hin zu getragen, bluesig. Egal was das Trio anpackte, es transportierte stets eine Menge Emotionen. Auf diesem Niveau war der Neustart des Jazzfrühschoppens eine runde Sache und steigerte die Vorfreude auf künftige, weitere Highlights in dieser Kategorie. Die Alligators of Swing jedenfalls setzten einen guten Startpunkt.

Marco Burgemeister