Allianz kritisiert Mittelkürzung

Politik: Dramatische Auswirkungen vor Ort befürchtet

Amorbach 17.09.2023 - 11:09 Uhr < 1 Min.

Dieser sieht massive finanzielle Kürzungen bei der Gemeinschaftsaufgabe »Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes« sowie eine vollständige Streichung des Sonderrahmenplans »Ländliche Entwicklung« vor.

Schmitt befürchtet dramatische Auswirkungen, wenn Gelder für ländliche Entwicklung ersatzlos gestrichen werden. Gerade die Odenwald-Allianz arbeite seit Jahren in der integrierten ländlichen Entwicklung interkommunal zusammen, nutze Synergien und bündele Kräfte, um den ländlichen Raum voranzubringen und die Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Dabei sei eine finanzielle Kofinanzierung zur Umsetzung von Projektideen und Konzepten wesentlich, um Entwicklung vor Ort gestalten zu können.

Von Kürzungen betroffen wären daher Projekte der ländlichen Entwicklung, in der Dorferneuerung, in der Flurneuordnung, der integrierten ländlichen Entwicklung sowie in Boden-, Natur-, und Biodiversitätsprogrammen für den ländlichen Raum. »Das Kürzungsvorhaben rüttelt damit am Grundsatz der Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Stadt und Land«, trug Schmitt vor, der eine Kürzung der Mittel als »verantwortungslos« bezeichnete.

Namens der Odenwald-Allianz und auf Empfehlung des Bayerischen Gemeindetages habe sich die Stadt Amorbach als Leitkommunen der Odenwald-Allianz an die Bundesregierung gewandt und diese eindringlich aufgefordert, von geplanten Kürzungen abzusehen, so Schmitt, auch habe man die lokalen Abgeordneten eingeschaltet.

wiz