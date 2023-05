Projekt Mainterrasse: Wie die Familien Fleckenstein/Harz mit neuen Apartments einen Schlussstrich unter ein Miltenberger Dauerthema setzen

»Alles war alt, alles war durch!«

Miltenberg 16.05.2023 - 18:55 Uhr 4 Min.

Die sanierte und umgebaute Miltenberger Mainterrasse empfängt mit sechs neuen Ferien-Apartments Ende Mai die ersten Gäste. Fotos: Anja Keilbach Ein Ort des Schreckens: der alte Dachstuhl der Mainterrasse mit seinen maroden Holzbalken. Beste Aussicht auf Miltenberg und die Flusslandschaft. Modernes Design mit Anklängen historischer Bausubstanz: eines der sechs neuen Apartments in der Mainterrasse.

In über 15-monatiger Kärrnerarbeit führten sie das Haus am nördlichen Mainbrückenkopf einer neuen Bestimmung zu: Moderne Apartments bereichern das touristische Angebot der Kreisstadt.

»In den letzten Jahrzehnten hatten die Besitzer nicht mehr in die Mainterrasse investiert. Dazu gab es ständige Pächterwechsel. Das hat dem Ruf immer mehr geschadet hat. Alles war alt, alles war durch! Wir sind froh, jetzt ein neues Kapitel aufschlagen zu kön- nen«, sagt Felix Fleckenstein. Er war mit Vater Karl und seinem Partner Thomas Harz fast täglich auf der Baustelle, um das Apartment-Projekt voranzutreiben.

Balkanküche, die Speisekarte dann mal italienisch, deutsch, indisch, rumänisch oder portugiesisch, später bloße Bierkneipe, am Ende eine Sisha-Bar - Versuche, mit der Mainterrasse Geld zu verdienen, gab es zur Genüge. Verwunderlich ist das nicht, denn das auffällige Gebäude mit Sandsteinsockel auf der Nordseite der Miltenberger Brücke hat eine exponierte Lage. Landratsamt und Campingplatz mit potenziellen Gästen sind nur einen Steinwurf entfernt.

In die Vollen gegangen

Das Dilemma: Fast jedem Neuanfang wohnte ein schnelles Aus inne. Als sich 2021 die Möglichkeit zum Erwerb des Anwesens bot, war die Chance für einen Neustart gekommen: »Die Eigentümerin hat uns über ihre Verkaufsabsicht informiert. Wir haben das unter uns geklärt, und nach einer Besichtigung im August 2021 war klar: Wir gehen in die Vollen«, sagt Felix Fleckenstein.

Dabei hatte das Motiv für seine Familie eine stark emotionale Seite, denn das Leben des Seniors ist mit der Mainterrasse eng verwoben. Die Großeltern von Karl Fleckenstein waren in den 30er Jahren aus der Pfalz gekommen. In Ludwigshafen hatten sie bereits eine Gaststätte betrieben, in Miltenberg führten sie fortan das Terrassencafé - so der Name der Mainterrasse vormals. Später erbte die Schwester von Karl Fleckenstein das Anwesen, das über hundert Jahre alt ist und zu den ersten Gebäuden auf damals noch Großheubacher Boden zählt, und verkaufte es an die Brauerei Faust.

Naserümpfen der Miltenberger

Dann, Ende der 70er Jahre, ging die Mainterrasse wieder in privaten Besitz über. Wegen fehlender Investitionen von Seiten der Besitzer wurde das Objekt von Jahr zu Jahr baufälliger. Am Ende war es die Corona-Pandemie, die der Nargilam Shisha Lounge, über die mancher Miltenberger die Nase rümpfte, und damit einer im weitesten Sinn noch gastronomischen Nutzung den Garaus machte.

»Wir kannten das Gebäude und haben schon gewusst, auf was wir uns einlassen. Eine Gaststätte wollten wir nicht wieder und haben uns für Apartments entschieden«, erklärt Thomas Harz. Bis zum ersten Spatenstich freilich waren noch einige Unwägbarkeiten auszuhalten. »Es gab zig Kaufinteressenten, aber als die das Gebäude innen gesehen hatten, waren sie schnell wieder draußen. Für uns war es dann noch mal eine große Zitterpartie, bis wir die durchs Landratsamt genehmigte Nutzungsänderung in Händen hielten«, erinnert sich Felix Fleckenstein an Momente des Bangens.

Seinen Vater Karl, der als Kind noch unter dem Dach der Mainterrasse gelebt hatte und für den der Kauf des Hauses eine Herzensangelegenheit war, trieb die Investition noch eine Zeit lang um: »Ich konnte nächtelang nicht schlafen und habe mich ganz ehrlich gefragt: Wie kann man nur so einen Schrott kaufen?« Dann aber war der 74-Jährige eine große Stütze auf der Baustelle. Fast täglich war er dort anzutreffen und half, die Kosten zu senken. Dann sagt er aber auch: »Ohne die bautechnischen und handwerklichen Erfahrungen von Thomas Harz wäre diese Baustelle nicht zu bewältigen gewesen.«

Mit Erwerb und der Einrichtung der Apartments hat das Projekt nach Angaben der Besitzer rund 800.000 Euro verschlungen. Die Eigenleistungen eingerechnet, wird eine Million Euro deutlich überschritten. Eine mutige Investition, zumal der russische Angriffskrieg in der Ukraine die Inflation befeuert und die Preise für Materialien und Handwerkerleistungen stark hat steigen lassen.

36 bis 45 Quadratmeter groß

Den Gästen bieten sich in der neuen Mainterrasse sechs komfortable, 36 bis 45 Quadratmeter große Apartments mit individuellem Zuschnitt, moderner Einrichtung, Küche und Bad. Von den zwei mainwärts gelegenen Apartments und der 80 Quadratmeter großen Sandsteinterrasse aus eröffnen sich ihnen privilegierte Ausblicke auf die Flusslandschaft und Stadtsilhouette Miltenbergs.

Die Apartments tragen Namen wie »Main-Glück«, »Main-Zeit« oder »Main-Anker«. Nichts erinnert an die Strapazen und Belastungen des Umbaus. »Was sich da teilweise hinter den Wänden versteckt hat, kann sich niemand vorstellen«, sagt Jana Harz. Im Scherz habe man da schon mal mit der Idee gespielt, einem Apartment den Namen »Main-Nervenzusammenbruch« zu geben.

