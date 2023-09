Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Alles rund um Flieger in Miltenberg-Mainbullau

Flugplatz- und Familienfest

Miltenberg 11.09.2023 - 14:41 Uhr 1 Min.

Ein rundum gelungenes Event war das Flugplatz- und Familienfest des Flugsportclubs Miltenberg auf dem Flugplatz im Miltenberger Stadtteil Mainbullau am Sonntag. Die zahlreichen Flugmaschinen sowie deren Starts und Landungen begeisterten große und kleine Besucher gleichermaßen. Die zahlreiche Besucher verweilten gerne auf dem Flugplatz und genossen das Fest.

Schon zur Mittagszeit zeigten sich Ewald und sein Kollege Jörg Erhard Stickler, seines Zeichens zweiter Vereinsvorsitzender sowie Brandschutz- und Sicherheitsbeauftragter, zufrieden mit dem Zuspruch seitens der Gäste. Die beiden Vorsitzenden freuten sich außerdem, dass die Modellfluggruppe Elsava Elsenfeld ebenfalls dabei war. Der Flugsportclub Miltenberg und die Modellfluggruppe hätten, wie Ewald und Stickler berichteten, eine gemeinsame Geschichte: In früheren Zeiten arbeiteten beide unter einem Dach, damals am Standort im Klingenberger Stadtteil Trennfurt. Dann ging vor vielen Jahrzehnten der Flugsport mit den pilotenbesetzten Maschinen in den Höhenort Mainbullau, während die Modellfliegerin Trennfurt blieben.

Die Modellfluggruppe präsentierte einige ihrer Flieger und stand für Fragen zur Verfügung. Ansonsten war der Name »Familienfest« Programm: Mit Hüpfburg, Bastelecke und Kinderkarrussell war eine Menge für die kleinen Gäste im Angebot. Selbstverständlich verfolgten auch diese mit Begeisterung die zahlreichen Starts und Landungen. Ultraleichtflugzeuge, Echo-Maschinen und Tragschrauber waren nicht nur für die Kinder aufregend und ein echter Blickfang - auch bei den Erwachsenen waren sie gern gesehene Fotomotive.

Der Flugsportclub Miltenberg hat aktuell rund 160 Mitglieder, wie die Vorstandschaft erklärte. Davon seien 62 aktive Piloten, die anderen Fördermitglieder beziehungsweise passive Mitglieder, auch ehemalige Piloten. Neben den vereinseigenen Flugzeugen waren am Sonntag auch welche von denjenigen Besitzern zu bewundern, welche auf dem Mainbullauer Flugplatz einen Hallenstellplatz privat gemietet haben. Auch die Flugplatzgaststätte wurde in das Festgeschehen eingebunden. Achim Fischer war zudem mit Gesang und Keyboard für die Live-Musik zuständig.

Gäste kamen nicht nur aus dem Landkreis, sondern unter anderem auch aus den Gegenden Aschaffenburg und Mosbach. Ein Lob verdient die Parkplatzzuweisung: Jeder ankommende Wagen wurde von einem kompetenten Team, dessen Mitglieder an zahlreichen Standorten von der Zufahrt bis auf den Parkfläche vertreten waren, zu ihren Stellplätzen gelotst. Bei Großveranstaltungen ist ein solch reibungsloses Parkplatzfinden nicht immer selbstverständlich.

Infos rund um den Flugsportclub Miltenberg, dessen Vorstandsmitglieder und zu den Maschinen des Vereins gibt es auf https://www.edfu.de.

Marco Burgemeister