Ist der Ge­sang­ve­r­ein Obern­burg nach 140 Jah­ren bald Ge­schich­te? Noch be­steht et­was Hoff­nung. In der Jah­res­ver­samm­lung jüngst am 10. März hat­ten 20 Mit­g­lie­der bei ei­ner Ent­hal­tung be­sch­los­sen, den Ve­r­ein auf­zu­lö­sen. Im Amts­blatt »Al­mo­sen­turm« der Stadt hat­te Bür­ger­meis­ter Diet­mar Fie­ger da­zu ge­schrie­ben, die Auflö­sung ei­nes Ve­r­eins sei im­mer be­dau­er­lich und ein her­ber Ver­lust im ge­sell­schaft­li­chen Be­reich ei­ner Kom­mu­ne. Er ap­pel­lier­te des­halb, sich bei In­ter­es­se am Obern­bur­ger Ge­sang bei der Ve­r­eins­füh­rung zu mel­den. Un­ser Me­di­en­haus hat sich mit dem Vor­sit­zen­den Hu­go Fi­scher un­ter­hal­ten.