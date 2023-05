Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Allen-Forrester Band glänzt im Erlenbacher Beavers

Southern Rock mit Einflüssen aus Blues, Rock und Pop

Erlenbach a.Main 19.05.2023 - 12:36 Uhr 2 Min.

Viel Spielfreude, starke Songs, sympathisch-authentisches Auftreten: Die Allen-Forrester Band glänzte bei ihrem Gastspiel am Donnerstagabend im Erlenbacher Beavers.

Die Gruppe ist ein Projekt der New Yorker Ben Forrester und Josh Allen, der auch mit starker, erdiger, bluesgetränkter Stimme begeisterte. Verstärkt durch die aus Deutschland stammende Rhythmus-Abteilung mit Bassist Hendrik Herder und Drummer Matze Böhm hatte die Band auch bei Taktgebung und Rhythmus-Fundament Vollblutmusiker mit an Bord, die den Gesamtsound aufgrund ihres fein austarierten Spiels mitgestalteten.

Im Stil von Lynyrd Skynyrd

Einflüsse zieht die Allen-Forrester Band merklich aus dem Bereich des Southern Rock und von Bands wie unter anderem Lynyrd Skynyrd, aber ohne diese zu kopieren. Bereits mit dem Start in das Set, dem Song »Knock Me Down«, und denen danach wurde deutlich: Das Quartett besitzt ein hohes Maß an Eigenständigkeit, denn die Genrezitate und Elemente waren neben dem Geist des Southern Rock enorm vielfältig. Hier mal eine Prise Blues, ein anderes Mal eine größere Portion davon, Rock, Pop im besten Sinne und mehr.

Spielerisch und locker-leichtfüßig auftrumpfend, schafften es die Musiker, Eingängigkeit und Schlüssigkeit des Materials mit niveauvollem Spiel - das immer dem jeweiligen Lied als solches diente - zu kombinieren. Erwähnter Opener wartete mit kernigen Gitarrenriffs auf, war in mittlerem Tempo angesiedelt, entfaltete eine enorme Strahlkraft. Immer veredelt mit fantastischer Gesangsleistung, flankiert von teils kurzen, dafür um so knackigeren Gitarrenlicks, für die eben mal aus dem rhythmischen in ein melodisches Spiel übergegangen wurde, nur um sich wieder der eigentlichen Songbegleitung zu widmen.

In seiner großartigen Art sorgte das Zusammenspiel der beiden Gitarristen immer wieder für Staunen und Anerkennung, gerade die geschickten Harmonien und erzeugten Kontraste waren Schmankerl nicht nur für Fans des sechssaitigen Instruments. Alle Musiker agierten als Team. Als ein Beispiel für das ausgeklügelte Spiel der Gruppe sei »This Evening« genannt. Das Stück kam zunächst als äußerst ruhiger Song daher, mit wunderbaren Melodieverläufen und gekonnt-träumerischer Atmosphäre, um alsbald von rockigen Eruptionen durchbrochen zu werden. Diese waren kurz, aber umso wirkungsvoller, denn schnell ging die Komposition wieder in ein von sanften Klängen getragenes Arrangement über.

Voller dramaturgischer Wechsel

Beim Gesang wurde hier dem Ambiente des Werks voll und ganz Rechnung getragen: Aufgrund des Raumes, den die ruhiger angelegten Passagen boten, konnte Allen hier bei Dramatik, Intonation und Phrasierung aus den Vollen schöpfen und sein Können nochmals untermauern. Darüber hinaus setzte die Formation auch auf dramaturgische Wechsel, denn im Kontrast zur Achterbahnfahrt an Emotionen wurde mit »Southbound« ein geradliniger, aber ganz der Band entsprechend mit zahlreichen Finessen ausgestatteter Rocker präsentiert, der mit seinem interessanten Rhythmuskonstrukt und seiner akzentuierten Spielweise ein ganz eigenes Flair entfachte.

Betont lässige Bassläufe fungierten als wichtiger Anker, bedeutendes Bindeglied und vereinendes Element zwischen Melodie, Rhythmus und Groove allgemein. In den richtigen Momenten auf den Punkt gebrachte, detailreiche Arbeit an den Drums sowie die klasse Abstimmung der beiden Gitarristen - die Allen-Forrester Band lieferte Livemusik und Live-Feeling in der bestmöglichen Form. Der Veranstalter Beavers hatte wieder einmal sein glückliches Händchen für außergewöhnliche Bands bewiesen.

mab