Alle Wege führen zur Michaelismesse: Aber wann, wie und wo?

Volksfest in Miltenberg

Michaelismesse Miltenberg

Mit dem Auto

Während der Michaelismesse ist natürlich der große Parkplatz an der Miltenberger Mainbrücke gesperrt - denn dort stehen ja Festzelt, Attraktionen und Stände. Die nächstgelegenen Abstellplätze finden sich im gebührenpflichtigen Parkhaus Altstadt (Jahnstraße, wenige Minuten Fußweg, P2).

Kostenlos parken Autofahrer auf der anderen Mainseite in der Bischoffstraße (zehn Minuten Fußweg, P3) und im Fährweg (zwölf Minuten Fußweg, P4) sowie im Bereich Miltenberg-Nord gegenüber Edeka an der Mud (15 Minuten Fußweg, P5). Allerdings sind die Plätze dort eher klein. Den größten Parkplatz gibt es unter der Martinsbrücke bei Bürgstadt (zehn Minuten Fußweg, P1), der auch Gebühr kostet.

Mit dem Bus

Ein eigener Busfahrplan begleitet die Messe. Die Busse bringen Besucher unmittelbar ans Messegelände, also entweder zur alten Volksschule nahe dem Staffelbrunserbrunnen (Bushaltestelle Festplatz) oder zum Zwillingsbogen (Bushaltestelle Brückenabfahrt), oft im Stundentakt, teils aber auch nur alle zwei Stunden. Sie bringen Feierwütige je nach Tag und Linie spätestens zwischen 0 und 2.30 Uhr noch nach Hause. Die Verbindungen fahren alle Orte der näheren Umgebung an. Zu den Gemeinden an den Rändern der Busverbindungen zählen Orte von Mömlingen und Kleinwallstadt über Altenbuch und Freudenberg bis nach Kirchzell. Es gibt für die Fahrten einen eigenen Messetarif. Ein ausführlicher Plan ist unter dem Link unten abrufbar.

Mit der Bahn

Auch die Westfrankenbahn fährt während der Messe nach einem Sonderfahrplan für Zugverbindungen den Miltenberger Bahnhof an (zehn Minuten Fußweg zum Messegelände). Von Aschaffenburg Hauptbahnhof über Sulzbach und Obernburg-Elsenfeld fahren die Züge tagsüber mehrfach stündlich, von den frühen Morgen- bis in die späten Abendstunden. Von Wertheim über Faulbach und Stadtprozelten fahren die Züge nicht ganz so häufig nach Miltenberg. Die letzte Rückfahrt in Richtung Aschaffenburg ist dem Plan nach unabhängig vom Tag mit dem Zug RE87 um 22.15 Uhr am Miltenberger Bahnhof möglich. Die letzte in Richtung Wertheim fährt als RB 88 um 22.42 Uhr in Miltenberg ab.

Mit dem Rad

Mit dem Fahrrad oder E-Bike kommen Menschen aus der Umgebung besonders flexibel zur Messe. Die Stadt hat Parkplätze an den jeweiligen Enden des Messegeländes ausgewiesen: also an der Alten Volksschule (in der Grafik an der Bushaltestelle links) und gegenüber der Esso-Tankstelle (in der Grafik etwa auf Höhe von P1). Je nach Andrang reichen sie womöglich nicht aus, in dem Fall müssen sich Besucher selbst geeignete Abstellplätze suchen. Radfahren auf dem Messegelände ist nicht erlaubt.

Zu Fuß

Ein anderer Weg, um einer lästigen Parkplatzsuche oder übervollen Bussen zu entgehen, ist zu Fuß. Warum nicht den Besuch auf der Michaelismesse mit einer kleinen Wanderung verbinden? Zum Beispiel die 4,5 Kilometer lange Strecke auf dem Nibelungensteig vom Stadtteil Monbrunn zur Michaelismesse. Obacht: Da geht's beim Rückweg ordentlich bergauf (geschätzte Laufzeit: Hinweg 60 Minuten, Rückweg 90 Minuten). Eine rund fünf Kilometer lange Strecke führt von Großheubach aus hoch zum Kloster Engelberg - und von da an weiter über einen Höhenweg bis zur Bürgstadter Brücke. Wer Steigungen vermeiden will, kann von Kleinheubach über Schloss Löwenstein am Main entlang seine Route planen.

Detaillierte Infos zur Anfahrt: www.michaelismesse.de/menue-anfahrt/

Kevin Zahn