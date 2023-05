Aladin, Arielle und Ambossschläge

Konzert: Musikalischer Maienabend in Wenschdorf begeistert etwa 130 Zuhörer

Miltenberg 09.05.2023

Erst nach zwei Zugaben durfte die Odenwälder Trachtenkapelle Wenschdorf-Monbrunn unter Susanne Hock die Instrumente aus den Händen legen. Foto: Jennifer Lässig

Zu Beginn entführte die Jugendkapelle in neuen blauen Shirts und mit dem neuen Namen HöhenSound mit kurzen Tönen, hellem Querflötenspiel und ausklingender Klarinette beim fetzigen »Discoteca« in eine spanische Diskothek. Ebenso schwungvoll ging es beim Konzertmarsch »Transformers« her. Perfekt in Szene gesetzt vom Schlagwerk, marschierten alle Register los. Punktgenaue Staccati trafen auf langgezogene Klänge, kurze klare Trompetenspicker auf eine vom tiefen Blech getragene Melodie.

Mit ihrem gefühlvollen »Song for Memory« luden die jungen Musiker aus drei Musikvereinen und sieben Höhengemeinden mit kurzen prägnanten Akkorden zum Träumen ein.

Mit vier Disney-Filmmelodien begeisterte die Trachtenkapelle. Sie sorgte mit der mitreißenden Melodie aus »Arielle«, den sanften Tönen bei »König der Löwen«, den herabprasselnden Klängen bei »Aladin« und dem zum dahinschmelzenden, ineinanderfließen Spiel bei »Die Schöne und das Biest« gleichermaßen für gute Laune und Gänsehautmomente.

Helle Töne bei »Hallelujah«

Noch eine Schippe obendrauf setzten die Bläser bei der Ballade »Hallelujah«: Helle Querflötentöne ebneten den Weg für einen sachten Melodienfluss voller Gefühl, der in ein inbrünstiges Spiel aller gipfelte und schließlich wieder ganz sanft sein Ende fand.

Zackig und locker, toll betont und voller Elan mit hohen Querflötentrillern und rhythmischen Hammerschlägen auf einen richtigen Amboss rissen die Musiker während des Marsches »Die lustige Dorfschmiede« ihr Publikum zum Schluss noch einmal so vom Hocker, dass sie erst nach zwei Zugaben ihre Instrumente aus der Hand legen durften.

