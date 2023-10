Aktuell 3516 Geflüchtete im Kreis

Miltenberg 11.10.2023

Enthalten sind die Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine in Deutschland Schutz gefunden haben.

Von den 1665 Plätzen in den dezentralen Unterkünfte des Kreises sind aktuell 1450 belegt. »Wir haben noch ein bisschen Luft, brauchen die aber auch, weil wir weiter neue Geflüchtete zugewiesen bekommen«, so der Landrat. Die Verwaltung bemühe sich um eine möglichst gerechte Verteilung und suche dabei das Einvernehmen mit den Kommunen. In Miltenberg, wo es zuletzt Beschwerden wegen einer »Überlastung« gab, wohnen derzeit 195 Geflüchtete. Allerdings ist eine Unterkunft mit 55 Plätzen noch im Bau und nicht belegt. Auch die Pläne für eine Notunterkunft mit 100 Plätzen in Miltenberg-West verfolgt der Landkreis weiter.

