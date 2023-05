Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Aktionsbündnis plant Christopher-Street-Day in Miltenberg

"Wir wollen dieses Lebensgefühl feiern"

Miltenberg 30.05.2023 - 15:36 Uhr 2 Min.

Kreideaktion beim CSD Aschaffenburg 2021. Alexandra Frik von der Linksjugend Aschaffenburg-Miltenberg Jolanda Schröder von den Jusos Miltenberg

Warum ist eine Veranstaltung wie der CSD überhaupt noch notwendig?

Alexandra Frik: Grade in ländlichen Regionen gibt es immer noch sehr viel Diskriminierung gegenüber queeren Personen. Es ist wichtig Solidarität mit den Menschen zu zeigen, die diskriminiert werden, und Diversität in unserer Gesellschaft zu feiern.

Jolanda Schröder: Der Paragraph 175 des Strafgesetzbuches, der schwule Handlungen verboten hat, ist ja abgeschafft worden mittlerweile. Auch dank Veranstaltungen wie dem CSD. Allerdings ist es doch immer noch so, dass Stereotype sehr verankert sind in der Gesellschaft. Es gibt viele Menschen, die keine Berührungspunkte mit der LGBTQ-Community haben. Das würden wir gerne ändern und zeigen, dass es ganz normal ist und völlig in Ordnung sein sollte zu lieben, wen man liebt und zu sein, wer man ist. Es ist nicht damit getan, dass es keine offizielle Diskriminierung mehr gibt.

Was gibt es bisher für konkrete Planungen für den CSD 2024 in Miltenberg?

Schröder: Wir haben uns entschieden, den CSD sehr früh anzukündigen, vor den ganz konkreten Planungen. Wir verstehen uns als offenes Aktionsbündnis. Deswegen hoffen wir, dass sowohl Vereine als auch Privatpersonen, die sich mit unserer Botschaft und mit unserem Vorhaben identifizieren können, sich uns anschließen. Deshalb wollten wir zuerst darauf aufmerksam machen, dass es die Möglichkeit gibt, sich zu engagieren, damit wir gemeinsam dieses Projekt planen können. Es gibt aber auch konkrete Vorstöße. Wir planen den CSD als eine Art Fest statt als harte Demo. Wir wollen dieses Lebensgefühl feiern. Wir wollen zeigen, wie mitten in der Gesellschaft die LGBTQ-Community steht. Wir wollen ein sicherer Ort sein, an dem man sich wohlfühlen kann.

Gab es schon Versuche, andere Jugendorganisationen mit ins Boot zu holen?

Frik: Wir planen die Rainbows Aschaffenburg anzufragen, die den CSD in Aschaffenburg organisieren.

Schröder: Wir wollen uns zum Beispiel auch an Jugendzentren wenden. Wir haben auch Kontakt mit dem Kreisjugendring.

Wie groß soll der CSD Miltenberg werden?

Schröder: Wir müssen realistisch sein. In Miltenberg und gerade als neue Veranstaltung werden wir nicht so viele Menschen erreichen. 100 bis 200 Personen wäre ein sehr gutes Ergebnis, auf das man auf jeden Fall aufbauen könnte.

Der CSD wird von drei Parteien organisiert. Denken Sie, dass es ein Problem sein könnte, wenn das Anliegen dann zu sehr mit den Parteien assoziiert wird?

Schröder: Im Moment ist es ja tatsächlich so, dass nur Parteien Teil des Bündnisses sind. Deshalb wollen wir auf jeden Fall auf den Kreisjugendring und auf Privatpersonen zugehen. Wir verstehen uns nicht als ein politisches Aktionbündnis, sondern als eins, das aus der Gesellschaft kommt. Menschenrechte und damit auch die Rechte der Community sind für mich politisch nicht verhandelbar. Sie sind da und gehören in die Gesellschaft getragen.

Maximilian John

Hintergrund: CSD Der Christopher Street Day (kurz CSD) ist eine im deutschsprachigen Raum verbreitete Demonstration für die Rechte von queeren Menschen. In der Regel findet die Demonstration vielen Städten einmal im Jahr statt. Im Mainviereck gibt es bisher nur einen regelmäßigen CSD in Aschaffenburg. Benannt ist die Demonstration nach dem Aufstand gegen Polizeiwillkür in der New Yorker Christopher Street im Jahr 1969. Im internationalen Raum sind die Demonstrationen als "Pride Parade" bekannt.