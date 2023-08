Hu­bert Ai­wan­ger liebt Volks­fes­te und Bier­zel­t­auf­trit­te. Da war­ten al­le auf ihn: der Bür­ger­meis­ter, Da­men im Dirndl, Män­ner in Le­der­ho­sen, die ört­li­chen Spit­zen der Frei­en Wäh­ler? Am Mon­tag bei der Mi­chae­lis­mes­se in Mil­ten­berg ist das ganz an­ders.